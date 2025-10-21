Sporting Portugal-OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

L’OM se déplace, ce mercredi, à Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal. Les deux formations abordent cette 3e journée de Ligue des Champions avec des dynamiques contrastées mais ambitieuses. Les Portugais veulent rebondir après leur revers à Naples, tandis que les Phocéens surfent sur une série impressionnante en championnat.

Le Sporting Portugal reçoit l’OM à Lisbonne dans un contexte chargé. Les Lisboètes, champions du Portugal en titre, veulent frapper un grand coup à domicile pour conserver toutes leurs chances dans cette phase de ligue. De leur côté, les Marseillais, qui occupent la tête du championnat de France, comptent bien confirmer leur statut de véritable outsider européen.

Le Sporting, une machine rodée à domicile

Épargné par le tirage au sort, le Sporting a parfaitement lancé sa campagne en battant le Kairat Almaty (4-1). La 2e journée s’est cependant soldée par une défaite à Naples (2-1). En championnat, les hommes de Rui Borges restent solides, même s’ils ont concédé un nul contre Braga avant la trêve (1-1).

Et le week-end dernier, ils ont dû s’employer pour venir à bout de Paços de Ferreira en Coupe du Portugal (2-3 a.p.).

L’OM, un renouveau impressionnant

Après un début de saison compliqué, marqué par l’affaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’OM a totalement redressé la barre. Les Phocéens ont enchaîné cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, dont un Classique maîtrisé face au PSG (1-0).

Leur entrée en Ligue des Champions a été encourageante avec une défaite rageante face au Real Madrid (2-1), puis démonstration contre l’Ajax Amsterdam (4-0).

Les compositions probables

Sporting Portugal : Rui Silva - Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo - Hjulmand, Joao Simoes - Quenda, Trincão, Catamo - Ioannidis (ou Suarez).

OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson - Vermeeren (ou O'Riley), Höjbjerg, Angel Gomes (ou Nadir) - Greenwood, Aubameyang, Paixão.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

La rencontre entre le Sporting Porutgal et l’OM aura lieu ce mercredi 22 octobre à 21h. Elle sera diffusée en direct sur CANAL+.

