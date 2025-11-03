Bodø/Glimt-Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

L’AS Monaco se déplace ce mardi en Norvège sur la pelouse du FK Bodø/Glimt pour la 4e journée de Ligue des Champions. En quête de leur première victoire européenne, les Monégasques affrontent une équipe norvégienne redoutable à domicile et toujours aussi difficile à manœuvrer.

Ce mardi, l’AS Monaco se rend à l’Aspmyra Stadion pour y défier le FK Bodø/Glimt, dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Un rendez-vous crucial pour les hommes de Sébastien Pocognoli, toujours à la recherche de leur premier succès dans cette campagne européenne.

Bodø/Glimt, un outsider qui ne lâche rien

Engagé dans la lutte pour le titre en Eliteserien, le club entraîné par Kjetil Knutsen n’a toujours pas gagné en Ligue des Champions cette saison, mais il reste difficile à battre. En trois matchs, les Norvégiens n’ont concédé qu’une seule défaite.

Leur nul face à Tottenham (2-2), arraché devant un public incandescent, confirme que cette équipe est capable de bousculer n’importe quel adversaire, surtout sur sa pelouse synthétique où les conditions climatiques et le rythme du jeu leur sont favorables.

Monaco dans l’urgence

Pour Monaco, cette rencontre a des allures de match de la dernière chance. Le club de la Principauté n’a pas encore connu la victoire dans cette phase de ligue et se retrouve déjà sous pression.

Le revers subi le week-end dernier face au Paris FC (0-1) en championnat n’a fait qu’alourdir le contexte. Les partenaires de Balogun et Golovin devront impérativement réagir s’ils veulent rester dans la course à la qualification pour les barrages.

Mais aller s’imposer en Norvège n’a rien d’une formalité : entre le froid, la pelouse synthétique et la ferveur du public, le défi s’annonce de taille pour les Monégasques.

Les compositions probables

FK Bodø/Glimt : Haikin – Sjoevold, Bjoertuft, Aleesami, Bjoerkan – Evjen, Berg, Fet – Auklend, Hogh, Hauge.

AS Monaco : Köhn – Kehrer, Salisu, Mawissa – Diatta, Teze, Golovin, Ouattara – Akliouche, Balogun, Ansu Fati.

Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder FK Bodø/Glimt – AS Monaco ?

La rencontre FK Bodø/Glimt – AS Monaco se jouera ce mardi 4 novembre 2025 à 21h, à l’Aspmyra Stadion. Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ Sport 360.

