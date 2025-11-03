PSG-Bayern Munich : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Le Parc des Princes sera le théâtre d’un choc européen d’exception, mardi soir, entre le PSG, tenant du titre, et le Bayern Munich dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un duel au sommet entre deux formations en pleine confiance sur la scène européenne.

Le PSG reçoit le Bayern Munich, mardi soir, dans ce qui s’annonce comme le grand choc de la 4ᵉ journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, entre deux équipes considérées comme les meilleures du monde à l’heure actuelle.

Un PSG souverain en Europe, mais moins à l’aise en championnat

Vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions, le PSG confirme son statut de tenant du titre impressionnant de maîtrise. Les Parisiens ont parfaitement lancé leur campagne en dominant l’Atalanta Bergame (4-0), puis en s’imposant face au FC Barcelone (1-2) malgré plusieurs absences majeures.

La démonstration réalisée ensuite sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) a définitivement rassuré les observateurs. Et avec ses trois succès, Paris occupe la première place du classement à égalité avec... le Bayern Munich.

Mais sur le plan national, les hommes de Luis Enrique connaissent une période plus contrastée avec trois matchs nuls sur les 5 dernières rencontres de championnat. Samedi dernier, ils se sont imposés sur le fil face à Nice grâce à un but de Gonçalo Ramos en toute fin de match.

Le Bayern Munich en mode rouleau compresseur

De son côté, le Bayern Munich connaît un début de saison absolument parfait. Sous la houlette de Vincent Kompany, les Bavarois affichent un bilan tout simplement irréprochable : 15 victoires en 15 matchs toutes compétitions confondues.

En Ligue des champions, le club allemand se montre particulièrement intraitable. Les coéquipiers d’Harry Kane ont successivement dominé Chelsea (3-1), Pafos (1-5) et le Club Bruges (4-0). Un parcours sans faute qui fait de cette confrontation face au PSG un véritable test pour la suprématie européenne du moment.

Les compositions probables de PSG-BAYERN MUNiCH

PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (ou Zaïre-Emery) - Kvaratskhelia, Mayulu (ou Dembélé), Barcola.

Bayern Munich : Neuer - Laimer (ou Boey), Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane.

Sur quelle chaîne et à quelle heure REGARDER PSG-Bayern Munich ?

Le match PSG-Bayern Munich se jouera, ce mardi 4 novembre à 21h, au Parc des Princes. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur CANAL+ Foot.

Entre un PSG impérial sur la scène européenne et un Bayern Munich au sommet de sa forme, ce duel s’annonce spectaculaire. Rendez-vous mardi soir sur CANAL+ Foot.

