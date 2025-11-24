OM-Newcastle : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Avec une seule victoire en quatre matchs, l’Olympique de Marseille reçoit, ce mardi (21h), Newcastle dans une rencontre déjà décisive pour son avenir en Ligue des champions. Aux hommes de Roberto De Zerbi d'élever leur niveau face à une équipe anglaise solide, ambitieuse et déterminée à confirmer ses excellentes dispositions européennes.

À l’heure d’entrer dans une confrontation déjà cruciale, l’OM aborde son duel, mardi soir (21h), contre Newcastle avec un mélange de pression et d’espoir. Brillants en championnat mais fragiles en Ligue des Champions, les Marseillais savent qu’ils devront hausser leur niveau pour contrer des Magpies bien plus convaincants sur la scène européenne. Un test déterminant pour le club phocéen.

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Un OM sous pression dans une Ligue des Champions qui se resserre

Les semaines passent et l’OM se retrouve toujours dans la même situation : au bord du précipice, mais encore en vie. Avec seulement trois points pris en quatre journées, les Phocéens flirtent dangereusement avec la sortie du top 24 de cette Ligue des Champions nouvelle formule. Et si la compétition n’a pas été tendre avec eux, leur irrégularité n’a pas aidé.

Les Olympiens avaient pourtant envoyé un signal fort en dominant assez nettement l’Ajax Amsterdam (4-0), après une défaite frustrante contre le Real Madrid (2-1), où ils avaient pourtant réalisé l’un de leurs meilleurs matchs de la saison. Mais derrière cette embellie, les hommes de Roberto De Zerbi se sont ensuite lourdement compliqués la tâche. Battus par le Sporting Portugal (2-1), puis impuissants face à l’Atalanta Bergame (0-1), ils ont laissé passer des opportunités précieuses.

En championnat, le visage est tout autre. L’OM a enchaîné deux démonstrations : un succès convaincant contre Brest (3-0) avant la trêve internationale, puis une victoire spectaculaire à Nice (1-5) pour la reprise. Une dynamique offensive enthousiasmante… qu’il faudra absolument exporter au niveau européen pour espérer renverser la tendance.

Newcastle, solide en Europe mais en difficulté en Premier League

Si Newcastle se montre irrégulier en Premier League, sa trajectoire en Ligue des Champions inspire bien plus la confiance. Après une entrée en matière compliquée contre le FC Barcelone (1-2), les Magpies ont réagi avec autorité et enchaîné trois victoires nettes : Union Saint-Gilloise (0-4), Benfica (3-0) et Athletic Bilbao (2-0). Des performances sérieuses, sans fioritures, qui témoignent d’une montée en puissance collective et d’une solidité défensive retrouvée.

Cette réussite européenne contraste avec leur quotidien domestique. Les Anglais n'occupent que la 14e place de Premier League, un classement qui reflète leur incapacité à enchaîner. Leur récent succès de prestige contre Manchester City (2-1) a toutefois ramené de la confiance, mais il fait suite à deux revers inquiétants face à West Ham (3-1) et Brentford (3-1). Suffisant pour relancer la dynamique avant d’affronter l’OM ? Rien n’est moins sûr, mais Newcastle arrive en France avec des certitudes affichées sur la scène continentale.

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Les compositions probables du match OM-Newcastle

Olympique de Marseille : Rulli-Weah, Pavard, Balerdi, Emerson-Höjbjerg, Vermeeren-Greenwood, Gomes, Paixão-Aubameyang.

Newcastle : Pope-Livramento, Thiaw, Botman, Burn-Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton-Barnes, Woltemade, Murphy.

OM-Newcastle : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match ?

La rencontre OM-Newcastle se disputera mardi 25 novembre à 21h. Elle sera diffusée en direct et en exclusivité sur CANAL+ FOOT.

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