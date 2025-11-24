Pafos-Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Monaco joue gros à Chypre. Pour cette cinquième journée de Ligue des Champions, le club de la Principauté doit gagner pour rester en course dans une compétition où chaque point devient précieux. Face à Pafos, novice ambitieux et surprenant, les hommes de Sébastien Pocognoli doivent confirmer leur statut de favoris.

À l’approche d’un déplacement déjà décisif, Monaco sait qu’un succès à Chypre pourrait changer le cours de sa campagne européenne. Entre regain de confiance en Ligue des Champions et difficultés persistantes en championnat, l’ASM doit trouver la constance nécessaire pour s’imposer face à une équipe de Pafos aussi intrépide qu’imprévisible.

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Pafos, le novice qui n’a rien d’un figurant

Annoncé parmi les plus petits budgets de cette Ligue des Champions, le Pafos FC déjoue pourtant les pronostics. Les Chypriotes se retrouvent à mi-parcours 20es de la compétition, une position inattendue pour un club qui dispute la C1 pour la première fois de son histoire. Avec 5 points en quatre journées, Pafos reste pleinement dans la course aux barrages.

Les débuts avaient pourtant été prudents : un premier nul contre l’Olympiakos (0-0), puis une lourde défaite contre le Bayern Munich (1-5). Mais la suite a révélé une équipe accrocheuse et disciplinée. Malgré une infériorité numérique, les coéquipiers de David Luiz ont ramené un point précieux de Kairat Almaty (0-0), avant de signer un exploit historique contre Villarreal (1-0), leur première victoire en Ligue des Champions.

Solides également en championnat, les Chypriotes viennent de prendre les commandes du classement après un succès déterminant contre l’Aris Limassol (2-1). Autant dire que Pafos arrive avec une vraie confiance.

Monaco veut confirmer sa montée en puissance européenne

L’AS Monaco a, elle aussi, retrouvé des couleurs sur la scène européenne. Après une entrée en matière chaotique contre Bruges (1-4), les Monégasques ont su redresser la barre, tenant tête à Manchester City (2-2) et Tottenham (0-0). Leur victoire obtenue dans le froid arctique de Bodo/Glimt (0-1) a enfin validé leurs progrès, les propulsant à la 19e place du classement général.

Sébastien Pocognoli veut désormais voir son groupe s’inscrire dans la durée. Car la suite du calendrier s’annonce corsée : Galatasaray, Real Madrid, Juventus. Un succès à Chypre offrirait l’élan indispensable avant cette série de chocs.

En revanche, en Ligue 1, l’ASM traverse un passage délicat. Huitièmes, les Monégasques restent sur trois revers : Paris FC (0-1), Lens (1-4) et Rennes (4-1). Une victoire en C1 pourrait permettre de stopper l’hémorragie.

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Les compositions probables du match Pafos – Monaco

Pafos FC : Michael – Bruno Felipe, Luckassen, David Luiz, Goldar, Correia (ou Sema) – Orsic, Sunjic, Pepe, Quina – Dragomir.

AS Monaco : Hradecky – Kehrer (ou Teze), Salisu, Caio Henrique – Vanderson, Zakaria, Coulibaly, Ouattara – Akliouche, Balogun, Golovin.

Pafos – Monaco : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Le match Pafos – Monaco aura lieu mercredi 26 novembre 2025 à 18h45. La rencontre sera diffusée en intégralité et en exclusivité sur CANAL+ FOOT.

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