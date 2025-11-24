PSG-Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Le PSG retrouve, ce mercredi (21h), Tottenham lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions quelques mois seulement après leur affrontement en Supercoupe d’Europe. Face à une équipe londonienne toujours invaincue dans la compétition, les Parisiens vont tenter de se relever après leur revers contre le Bayern Munich.

Pour cette 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le PSG accueille, ce mercredi (21h), Tottenham avec l’objectif de repartir de l’avant après sa défaite contre le Bayern Munich (1-2). Les Spurs, solides en Europe et proches au classement (10e), se déplacent au Parc des Princes sans pression et avec l’envie d’entretenir leur série d’invincibilité dans la compétition (2 victoires, 2 nuls). Une rencontre qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le top 8.

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Le PSG veut réagir après son premier revers européen

Tenant du titre, le PSG avait parfaitement entamé sa campagne avant de connaître un premier couac lors de la dernière journée face au Bayern Munich (1-2). Pris de vitesse en première période, les hommes de Luis Enrique ont manqué d’efficacité malgré leur supériorité numérique après la pause. Une défaite sans conséquence dramatique, mais un avertissement important pour une équipe qui caracolait jusque-là dans cette Ligue des Champions.

Les Franciliens avaient auparavant sillonné l’Europe avec succès : une large victoire contre l’Atalanta Bergame (4-0), une victoire renversante contre le FC Barcelone (1-2), puis un chef-d’œuvre offensif à Leverkusen (2-7). Des performances de référence qui permettent toujours au PSG d’occuper la 5e place du classement et de rester solidement installé dans le top 8.

En championnat, Paris garde la main. Accrochés à Lorient fin octobre (1-1), les Parisiens ont ensuite enchaîné trois succès contre Nice (1-0), Lyon (2-3) et Le Havre (3-0). Une dynamique prometteuse avant ce choc européen.

Tottenham, invaincu en Ligue des Champions et ambitieux

Lauréat de la Ligue Europa la saison dernière, Tottenham a abordé cette édition de la Ligue des Champions avec une ambition nouvelle. Et le début de parcours a validé totalement cette montée en puissance : aucune défaite en quatre journées, et une position confortable, 10e au classement, à une seule longueur du PSG.

Les Spurs ont pourtant connu une entame contrastée : une courte victoire contre Villarreal (1-0), puis deux matchs nuls poussifs face à Bodo/Glimt (2-2) et Monaco (0-0). Mais lors de la dernière journée, les Londoniens ont passé la vitesse supérieure en écrasant Copenhague (4-0), confirmant leur solidité et leur potentiel offensif.

En Premier League, Tottenham oscille davantage. Alors qu'ils pointent à la 9e place du classement, les hommes de Thomas Frank n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs, avec un nul contre Manchester United (2-2) et, surtout, une lourde défaite, le week-end dernier, face au rival Arsenal (4-1). Reste à savoir quelle version des Spurs se présentera au Parc des Princes : celle, européenne, irrésistible, ou celle du championnat, plus friable.

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Les compositions probables du match PSG-Tottenham

PSG : Chevalier-Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes-Joao Neves, Vitinha, Ruiz-Kvaratskhelia, Mayulu (ou Ramos), Barcola.

Tottenham : Vicario-Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie-Bentancur, Joao Palhinha-Kudus, Xavi Simons, Odobert-Kolo Muani (ou Richarlison).

PSG-Tottenham : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match ?

La rencontre PSG-Tottenham aura lieu mercredi 26 novembre à 21h. Elle sera retransmise en intégralité et en exclusivité sur CANAL+.

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