Black Friday : le LEGO F1 Red Bull explose les ventes sur Amazon (–33 % jusqu’au 1er décembre)

Le kit LEGO Technic F1 Oracle Red Bull Racing RB20 promet un projet de construction immersif pour tous les amateurs de sport automobile. Dotée d’un moteur V6 avec pistons mobiles et de fonctions inspirées de la F1, elle s’offre aujourd’hui à un tarif exclusif de -33% à 154,99€, jusqu’au 1er décembre 2025.

L’essentiel à retenir :

–33 % sur la LEGO Technic F1 Oracle Red Bull Racing RB20 : son prix chute à 154,99 € pour le Black Friday.

Maquette ultra réaliste à l’échelle 1:8 : moteur V6, pistons mobiles, suspensions, direction et DRS fonctionnel.

Un set premium de 1 639 pièces, pensé pour les adultes et passionnés de sport auto.

Offre limitée jusqu’au 1er décembre 2025 sur Amazon.

PROFITER DE L'OFFRE MAINTENANT

F1 Oracle Red Bull Racing RB20 LEGO Technic : le réalisme mécanique à l’honneur

Ce modèle LEGO F1 Oracle Red Bull pour adultes reproduit avec justesse la RB20 à l’échelle 1:8. On retrouve des suspensions réalistes, une direction accessible via le volant ou le bouton sur le toit, ainsi qu’un aileron arrière réglable pour simuler le DRS. Le capot amovible révèle un moteur V6 à pistons mobiles et une boîte à 2 vitesses, avec différentiel. Les pneus, fidèles à la livrée Red Bull, bénéficient d’une impression spécifique et participent à la sensation authentique de ce set haut de gamme, qui est destiné à l’exposition comme au jeu. Que l’on soit passionné de F1 ou collectionneur, la construction incarne un hommage aux plus hauts standards de l’ingénierie.

DÉCOUVRIR ICI

Expérience immersive et construction exigeante avec ce kit LEGO

Pensée pour un public adulte, cette maquette de 1639 pièces s’impose comme un projet captivant, à savourer étape par étape. L’application LEGO Builder guide le montage grâce à la modélisation 3D, pour une expérience moderne et fluide. Un soin particulier est accordé aux détails décoratifs, à la structure interne fidèle, et à l’intégration du moteur, renforçant la dimension immersive. Le LEGO Technic F1 Oracle Red Bull décore élégamment un bureau ou un salon, valorisant la passion F1 au quotidien. Son format généreux (63 cm de long) et son réalisme plairont aux amateurs de belles réalisations techniques.

Les 3 points forts du produit

Ingénierie fidèle : moteur V6, boîte à 2 vitesses, différentiel et suspensions réalistes pour une immersion mécanique.

Expérience premium : application LEGO Builder, étapes interactives, sensations authentiques pendant toute la construction.

Objet de décoration : format XL, livrée Red Bull accurate, idéal pour afficher sa passion sport auto.

PROFITER DE L'OFFRE AMAZON

Le LEGO Technic F1 Oracle Red Bull Racing RB20 réunit qualité de construction, détails techniques et expérience immersive. Son prix spécial Black Friday à 154,99€ jusqu’au 1er décembre 2025 sur Amazon le rend accessible à tous les passionnés souhaitant vivre la magie de la F1 chez eux.