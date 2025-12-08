Monaco-Galatasaray : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Après une nouvelle contre-performance sur la pelouse de Paphos (2-2), Monaco reçoit, ce mardi soir (21h), Galatasaray lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Et les hommes de Sébastien Pocognoli doivent s'imposer pour continuer de croire à la qualification.

L'heure n'est plus aux calculs pour l'AS Monaco. Le club de la principauté joue, ce mardi soir (21h), en partie son avenir en Ligue des champions lors de la réception de Galatasaray à l'occasion de la 6e journée de la phase de ligue. Actuellement 23e au classement avec 6 points, l'ASM flirte dangereusement avec la zone d'élimination. Si les Monégasques restent sur une série de quatre matchs sans défaite sur la scène européenne (une victoire, trois nuls), le contenu laisse parfois à désirer, à l'image du nul concédé lors de la dernière journée contre le modeste club de Paphos (2-2).

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La mission est claire : prendre les trois points avant un calendrier très compliqué. Après Galatasaray, Monaco devra affronter le Real Madrid et la Juventus Turin. Autant dire que faire le plein de points à domicile face aux Turcs n'est pas une option, mais une obligation pour espérer voir les barrages.

Galatasaray : un adversaire imprévisible mais ambitieux

Si Monaco doute, Galatasaray avance avec un peu plus de certitudes, mais la formation turque reste sur une fausse note. Le club d'Istanbul, 14e au classement, lorgne sur le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale, dont il n'est séparé que d'un petit point. Les hommes d'Okan Buruk ont montré qu'ils étaient capables du meilleur en battant Liverpool (1-0) et l'Ajax Amsterdam (0-3), comme du moins bon, avec une lourde défaite inaugurale contre Eintracht Francfort (5-1) et un revers surprenant à domicile face à l'Union Saint-Gilloise fin novembre (0-1).

C'est donc une équipe turque revancharde, portée par des individualités de classe mondiale comme Mauro Icardi, Victor Osimhen ou Ilkay Gündogan, qui débarque sur le Rocher. Monaco est prévenu : il faudra élever le niveau de jeu bien au-dessus de ce qui a été montré face à Paphos ou Bruges pour espérer bousculer la formation stambouliote.

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Les compositions probables

AS Monaco : Hradecky - Vanderson, Teze, Salisu, Caio Henrique - Zakaria, Camara - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun.

Galatasaray : Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Sara, Torreira - Sané, Gündogan, B.A. Yilmaz - Osimhen (ou Icardi).

Monaco-Galatasaray : quand et où regarder le match ?

La rencontre entre Monaco et Galatasaray sera diffusée en direct, en intégralité et en exclusivité ce mardi 9 décembre à 21h sur la chaîne CANAL+ SPORT.

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