Union Saint-Gilloise-OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Après avoir repris des couleurs face à Newcastle, l’Olympique de Marseille joue son avenir en Ligue des champions, ce mardi en Belgique, face à une surprenante équipe de l'Union Saint-Gilloise. Un duel sous tension entre deux formations à égalité de points.

C'est ce qu'on appelle un match couperet. Loin de la ferveur du Vélodrome, c'est dans la banlieue bruxelloise que l'Olympique de Marseille joue une partie de sa saison européenne ce mardi soir. L'équation est simple mais brutale : l'OM, actuellement 21e au classement général de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, ne possède aucune marge de manœuvre. Avec 6 points au compteur, les Phocéens sont talonnés de très près par leur adversaire du soir, l'Union Saint-Gilloise, 25e avec le même nombre de points, mais plombée par une différence de buts défavorable qui la place provisoirement hors de la zone de qualification.

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Pour les hommes de Roberto de Zerbi, la dynamique est fragile mais réelle. Mal embarqués dans cette campagne, les Marseillais ont su stopper l'hémorragie lors de la dernière journée. Après des désillusions face au Sporting (2-1) et une défaite inquiétante contre l'Atalanta (0-1), la victoire arrachée à domicile contre Newcastle (2-1) a relancé la machine. Mais attention, le calendrier n'autorise aucun relâchement : la prochaine échéance européenne sera la réception de Liverpool le 21 janvier. Autant dire que les points à prendre en Belgique sont vitaux.

L'Union Saint-Gilloise : un leader belge aux deux visages

En face, l'Union Saint-Gilloise est une équipe paradoxale. Solide leader de la Jupiler Pro League, où elle défend son titre avec brio, l'équipe belge souffle le chaud et le froid sur la scène européenne. Capables d'entamer la compétition par un coup d'éclat contre le PSV Eindhoven (1-3), les Bruxellois ont ensuite traversé un trou d'air terrible : trois défaites consécutives et neuf buts encaissés face à Newcastle, l'Inter et l'Atlético Madrid.

Pourtant, il ne faut pas enterrer l'USG trop vite. Lors de la dernière journée, ils ont prouvé leur force de caractère en allant s'imposer dans l'enfer d'Istanbul face à Galatasaray, revenant ainsi à hauteur du wagon de qualification. C'est donc une équipe en pleine confiance qui reçoit l'OM ce mardi.

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Les compositions probables

Union Saint-Gilloise : Scherpen - Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes - Zorgane, Van de Perre - Florucs, Niang, El Hadj - David.

Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Höjbjerg, Vermeeren - Greenwood, Bakola, Paixão - Aubameyang.

Union Saint-Gilloise - OM : quand et où regarder le match ?

La rencontre Union Saint-Gilloise - OM sera diffusée en direct, en intégralité et en exclusivité le mardi 9 décembre 2025 à 21h00 sur la chaîne CANAL+ FOOT.

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