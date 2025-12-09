Athletic Bilbao-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Le PSG se rend au Pays basque, ce mercredi (21h), pour affronter l'Athletic Bilbao lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Et à San Mames, le tenant du titre a l'occasion de faire un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale en cas de nouveau succès.

C’est une semaine décisive qui s’ouvre pour le club de la capitale. Après avoir régalé son public en championnat contre Rennes (5-0), le PSG retrouve les étoiles de la Ligue des champions, ce mercredi, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao à l'occasion de la 6e journée de la phase de ligue. Une victoire des hommes de Luis Enrique permettrait de valider quasi définitivement une place en barrages, mais surtout de maintenir la pression sur Arsenal pour la première place et le top 8 directement qualificatif pour les 8es de finale.

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Le PSG en patron, Bilbao en mode survie

La dynamique est clairement parisienne. Champion d’Europe en titre et actuellement 2e du classement général de cette phase de ligue (à trois points d'Arsenal), le PSG assume son statut. Malgré un accroc contre le Bayern Munich (1-2), les coéquipiers de Marquinhos ont impressionné par leur force de frappe offensive, en témoignent les succès contre l'Atalanta (4-0), le Bayer Leverkusen (2-7) et récemment Tottenham (5-3). En championnat, la machine est également relancée : après avoir été surpris par Monaco (1-0), Paris a écrasé Rennes (5-0) pour rester dans le sillage du RC Lens, qui occupe la tête du classement.

À l’inverse, l'Athletic Bilbao traverse une campagne européenne compliquée. Pointant à une inquiétante 27e place avec seulement 4 points, les Basques sont virtuellement éliminés. Battus par Arsenal (0-2), le Borussia Dortmund (4-1) et Newcastle (2-0), ils n'ont guère brillé que face à Qarabag (3-1). Pourtant, il ne faut jamais enterrer les «Leones». Capables du pire (défaite 0-3 contre le Real Madrid) comme du meilleur (victoire 0-1 face à l'Atlético Madrid le week-end dernier), les joueurs d'Ernesto Valverde joueront leur va-tout dans une ambiance qui promet d'être hostile pour les Parisiens.

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Les compositions probables

Athletic Bilbao : U. Simon - Areso, Vivian, Paredes, Boiro - Ruiz de Galaretta, Rego - Berenguer, Sancet, Navarro - Guruzeta.

PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Mayulu (ou Lee), Barcola.

Quand et comment regarder Bilbao–PSG en direct ?

La rencontre entre l'Athletic Bilbao et le PSG sera diffusée en exclusivité et en intégralité sur CANAL+. Le coup d'envoi est programmé le mercredi 10 décembre à 21h.

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