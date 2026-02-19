Nike Pegasus 41 GORE-TEX : -40 % sur cette chaussure de running taillée pour l’hiver

La Nike Pegasus 41 GORE-TEX bénéficie d'une remise de 40 % sur le site officiel de Nike. Conçue pour courir sous la pluie, elle combine confort, amorti réactif et empeigne imperméable.

À retenir sur cette promo running chez Nike :

Prix actuel : 95,99 € au lieu de 159,99 €

Remise immédiate de 40 % sur nike.com

Modèle : Pegasus 41 GORE-TEX homme

Semelle ReactX + Air Zoom : foulée dynamique

Chaussure imperméable, idéale pour l’hiver

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Une chaussure taillée pour les éléments

Avec la Nike Pegasus 41 GORE-TEX, Nike signe une version hivernale de son modèle running iconique. Le design reste fidèle à l’ADN de la Pegasus, tout en intégrant des technologies pensées pour les conditions humides. On retrouve notamment une empeigne imperméable en GORE-TEX, doublée d’un mesh technique qui bloque efficacement la pluie. Le pied reste sec même lorsque la météo se gâte.

Côté confort, la mousse ReactX assure un bon maintien et un retour d’énergie supérieur à la précédente génération. Elle enveloppe deux unités Air Zoom, positionnées à l’avant-pied et au talon, pour une sensation de rebond à chaque foulée. La semelle extérieure Storm-Tread offre une accroche rassurante sur chaussée mouillée. Enfin, le col chiné garde les chevilles bien au chaud : un vrai plus quand les températures baissent.

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Courir sous la pluie sans contrainte

Difficile de rester motivé quand l’hiver s’installe. La Pegasus 41 GORE-TEX répond à ce défi avec une conception pensée pour garder les pieds au sec tout en conservant les sensations de course naturelles. Elle s’adresse autant aux coureurs réguliers qu’à celles et ceux qui veulent prolonger leurs sorties en extérieur, malgré les intempéries.

Chaque détail renforce la protection contre les éléments : logos et motifs réfléchissants pour la visibilité, renforts placés au bon endroit, et un drop de 10 mm qui favorise un bon déroulé de pied. Elle conserve la même forme que la Pegasus 40, un choix qui rassure les habitués du modèle.

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Une offre rare sur le site officiel de Nike

Proposée habituellement à 159,99 €, la Nike Pegasus 41 GORE-TEX passe actuellement à 95,99 € sur nike.com, soit 40 % de réduction. Un bon plan directement appliqué sur la boutique officielle, sans durée limitée affichée, mais susceptible d’expirer selon les stocks disponibles.