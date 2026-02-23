PSG-Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le barrage retour de Ligue des champions ?

Après un match aller spectaculaire, qui s'est soldé par une victoire parisienne (2-3), le PSG et Monaco se retrouvent, ce mercredi (21h), au Parc des Princes pour un barrage retour de Ligue des champions décisif pour la qualification pour les 8es de finale.

Pour la deuxième année consécutive, le destin européen de deux clubs français se croise lors des barrages de la Ligue des champions. Après Brest l’an passé, c’est au tour de l’AS Monaco de défier le PSG pour une qualification en 8e de finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.

Lors de la manche aller, la semaine dernière, le suspense a été total. Menés de deux buts sur le Rocher, les champions d’Europe parisiens ont su renverser la vapeur grâce notamment à un Désiré Doué étincelant et auteur d'un doublé (victoire 3-2). Si le PSG possède une courte avance, rien n'est joué face à des Monégasques revanchards.

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Le PSG veut confirmer sa suprématie

Malgré une phase de ligue en demi-teinte (11e place), les hommes de Luis Enrique ont repris leur marche en avant. Portés par un Désiré Doué en confiance et un Warren Zaïre-Emery infatigable, les Parisiens viennent de reprendre la tête du championnat de France après leur succès contre Metz (3-0). Et devant leur public, l'objectif est clair : valider le billet pour la suite de la compétition.

Monaco en quête d'un exploit

De son côté, l'AS Monaco peut nourrir des regrets. Après avoir mené 2-0 à l'aller, ils ont été rejoints avant de céder en seconde période après notamment l'expulsion d'Aleksandr Golovin. Les joueurs de Sébastien Pocognoli, qui ont terminé à la 21e place de la phase régulière, ont pourtant montré qu'ils pouvaient bousculer le géant parisien. Leur victoire, ce week-end, à Lens en championnat (2-3) prouve que les coéquipiers de Maghnes Akliouche ont les armes pour créer la surprise sur la pelouse du Parc des Princes.

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Les compositions probables

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Doué, Barcola.

Monaco : Köhn - Kehrer, Zakaria, Faes - Vanderson, Camara, Teze, Caio Henrique - Akliouche, Balogun, Adingra (ou Fati).

Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le barrage retour PSG-Monaco ?

Le barrage retour entre le PSG et l'AS Monaco sera diffusé en intégralité et en exclusivité ce mercredi 25 février à 21h sur CANAL+.

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