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Ultra-trail : ce gilet d’hydratation Salomon profite d’une promo exceptionnelle à -21%

Gilet d’hydratation co-développé avec François D’Haene, pensé pour la performance. Gilet d’hydratation co-développé avec François D’Haene, pensé pour la performance. [Interne]
Par les spécialistes Guide Conso
Publié le - Mis à jour le

Avec les Winter Deals d’i-Run, le gilet d’hydratation Salomon S-Lab Ultra 10 Reveal bénéficie d’une réduction de 21%. Son prix est passé de 200€ à 158€. Léger, modulable et équipé de technologies innovantes, il accompagne chaque kilomètre avec praticité et efficacité.

Ce qu’il faut retenir :

VOIR LE GILET SALOMON

Un gilet pensé pour les courses longues distances

Le Salomon S-Lab Ultra 10 Reveal a été conçu pour les ultra-trails et les courses dépassant les 80 km. La construction Sensifit épouse la morphologie du coureur, garantissant un maintien optimal tout en offrant une liberté de mouvement totale, même sur des terrains techniques ou accidentés. Avec ses 12 poches à 360°, il permet de transporter facilement les ravitaillements, les accessoires et les vêtements légers, tout en restant stable.

Le système Quick Link sur la poitrine offre un réglage rapide et précis, même en pleine course, et les matériaux stretch et respirants limitent les frottements pour éviter toute gêne au fil des kilomètres. Chaque détail, du zip YKK résistant aux sangles élastiques, est pensé pour que le coureur se concentre uniquement sur sa performance et non sur son équipement.

PROFITER DE LA PROMO

Sur le terrain : votre compagnon de trail

Imaginez une course de 100 km sur des sentiers variés, avec des montées abruptes, des descentes rapides et des sections techniques exposées. Avec le S-Lab Ultra 10 Reveal, vous pouvez accéder facilement à vos boissons grâce aux deux ultraflasks de 500 ml intégrées à l’avant, sans devoir vous arrêter. Les poches extensibles et sécurisées permettent de ranger barres énergétiques, téléphone ou vêtements supplémentaires, tout en assurant un maintien stable du matériel.

Le mesh respirant sur le dos améliore la ventilation, tandis que la légèreté du gilet permet de courir sans contrainte. Sa conception limite les frottements et le maintien précis garantit que chaque foulée reste fluide, même sur les parcours les plus exigeants. Que ce soit pour gravir des cols, franchir des sections techniques ou maintenir un rythme soutenu sur de longues distances, ce gilet accompagne le coureur avec efficacité et confort.

ACHETER À PRIX RÉDUIT

Winter Deals chez i-run : un gilet performant à prix réduit

Le S-Lab Ultra 10 Reveal est proposé, chez i-run, en édition spéciale à 158€, soit 21% de réduction par rapport au prix initial de 200€, pour une durée limitée. Avec ses 10 litres de capacité, ses 12 poches ingénieuses, ses ultraflasks intégrées et son confort étudié pour la longue distance, ce gilet est idéal pour permettre aux trailers de rester concentrés sur leur performance tout en transportant tout leur équipement sans contrainte.

Contenu sponsorisé. La rédaction de CNews n’a pas participé à la rédaction de cet article. Les prix mentionnés dans le cadre du présent article sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Certains articles peuvent comporter des liens cliquables vers des sites Internet marchands pour lesquels CNews peut percevoir une commission si vous effectuez un achat. Néanmoins, la responsabilité de CNews ne pourra en aucun cas être retenue en cas de litige survenu à l'occasion de l'achat d'un ou des produit(s) présenté(s) dans le cadre du présent article.

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