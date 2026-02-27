L’emblématique chaussure de ski Salomon est à moitié prix, une offre à saisir d'urgence

En déstockage chez Ekosport, la chaussure de ski de fond Salomon S/MAX SKATE MV passe de 349,90 € à seulement 174,90 €. Une opportunité rare pour les amateurs de skating à la recherche de performance et de confort.

À retenir sur cette offre exceptionnelle

Chaussure Salomon S/MAX SKATE MV en destockage

Prix réduit : 174,90 € au lieu de 349,90 €

Remise immédiate de 50 % sur le site Ekosport

Modèle mixte performant et confortable pour le skating

Offre valable dans la limite des stocks disponibles

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Un modèle pensé pour la performance en skating

La Salomon S/MAX SKATE MV BLACK/PROCESS BLUE s’adresse aux skieurs à la recherche d’un modèle à la fois rigide, léger et précis. Grâce à son châssis en Carbon Loaded et son collier renforcé, cette chaussure assure une excellente rigidité en torsion. Résultat : une stabilité renforcée et une transmission de puissance optimisée à chaque foulée.

Pensée pour les skieurs de niveau intermédiaire à confirmé, elle accompagne les séances sportives avec une précision digne des modèles de compétition. Son chaussant de 102 mm, combiné à un laçage dissocié et à la technologie Sensifit, garantit un maintien sur-mesure.

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Un confort technique au service de vos sorties nordiques

Qu’il s’agisse d’une sortie d'entraînement ou d’un effort plus soutenu, la S/MAX SKATE MV sait se faire oublier, tout en apportant maintien et protection. Elle intègre une isolation Thinsulate qui protège du froid, ainsi qu’une membrane respirante en Lycra, idéale pour les longues sessions par temps froid.

La semelle Prolink Course assure une compatibilité optimale avec les fixations normées Prolink, tout en contribuant à une sensation de ski directe.

Son design sobre et ses finitions techniques en font un modèle aussi adapté aux compétiteurs qu’aux passionnés réguliers.

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Un déstockage rare à saisir chez Ekosport

Proposé en déstockage chez Ekosport, ce modèle mixte passe exceptionnellement à 174,90 € au lieu de 349,90 €, soit 50 % de réduction immédiate. Une offre disponible uniquement dans la limite des stocks encore en ligne.