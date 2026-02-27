Réduction exceptionnelle de -64 % sur le Rameur Fitness Doctor Shark 2

Envie de vous remettre au sport sans quitter votre salon ? Le rameur Fitness Doctor Shark 2 tombe à 199 € au lieu de 549 € chez FitnessBoutique. Une remise de 64 % pour un appareil compact, pliable et silencieux, pensé pour un entraînement régulier à domicile.

À retenir sur le Shark 2 à prix réduit :

Prix promo : 199 € au lieu de 549 €

Économie : 350 € soit 64 % de réduction

Marchand : FitnessBoutique

Rameur magnétique pliable, 8 niveaux de résistance

Offre à durée limitée

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Un rameur magnétique compact et accessible

Le Fitness Doctor Shark 2 s'adresse à celles et ceux qui veulent reprendre le sport à la maison, sans investir dans un appareil encombrant. Ce rameur magnétique à tirage central assure un mouvement fluide et naturel. La résistance se règle manuellement sur 8 niveaux, via une molette simple à utiliser. Vous adaptez ainsi l'intensité à votre condition physique et à vos objectifs. Avec son inertie de 10 kg, il offre une sensation stable et progressive. Le tirage à sangle central favorise une bonne position dorsale, essentielle pour travailler efficacement sans se blesser.

Le siège ergonomique monté sur roulements à billes glisse en douceur. Les larges repose-pieds avec sangles de maintien renforcent la stabilité pendant l'effort. La console, facile à lire, affiche 6 fonctions indispensables. Temps d'entraînement, nombre de coups de rame, calories brûlées ou encore coups par minute, vous suivez vos performances en temps réel. Si l'appareil reste inactif pendant 4 minutes, il s'éteint automatiquement. Un détail pratique au quotidien. Autre atout non négligeable, son indice de réparabilité atteint 8,3 sur 10. Un argument rassurant si vous cherchez un équipement durable.

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Un allié discret pour vos séances à domicile

Dans un appartement ou une maison, la question de la place est souvent décisive. Le Shark 2 a été conçu pour s'intégrer facilement à votre intérieur. Une fois la séance terminée, il se plie et permet de gagner plus de 50 % d'espace au sol. Ses roulettes de déplacement simplifient la manutention. Vous pouvez l'installer devant la télévision pour une séance cardio en fin de journée, puis le ranger sans effort. Son système de résistance magnétique garantit un fonctionnement silencieux. Idéal si vous vous entraînez tôt le matin ou tard le soir.

Pensé pour une utilisation régulière jusqu'à 4 heures par semaine, il convient parfaitement aux débutants ou aux profils intermédiaires souhaitant améliorer leur endurance. Le rameur sollicite à la fois le haut et le bas du corps. Bras, dos, abdominaux et jambes travaillent en synergie. En quelques semaines, vous ressentirez un gain de tonicité et une meilleure condition physique. Avec une capacité maximale de 100 kg, il s'adapte à de nombreux profils. Son utilisation reste intuitive, même si vous débutez totalement.

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199 euros chez FitnessBoutique : une remise de 64 % à saisir

Affiché à 199 euros au lieu de 549 euros chez FitnessBoutique, le Fitness Doctor Shark 2 bénéficie d'une réduction de 350 euros, soit 64 % d'économie. À ce tarif, vous accédez à un rameur magnétique pliable, silencieux et conçu pour un entraînement régulier à domicile. Profitez-en maintenant avant de rater l'offre.