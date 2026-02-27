Saucony : 66 € de remise sur la Triumph 23, l’offre running à ne pas manquer chez Tonton Outdoor

En ce moment chez Tonton Outdoor, la Triumph 23 de Saucony pour homme passe à 124 € au lieu de 190 €. Un bon plan à ne pas manquer pour les coureurs en quête de confort longue distance.

À retenir sur cette promo running chez Tonton Outdoor

Saucony Triumph 23 homme à 124 € au lieu de 190 €

Offre valable dans la limite des stocks sur Tonton Outdoor

Chaussure pensée pour l'entraînement, les longues distances et les marathons

Amorti moelleux, bon maintien et foulée fluide

Drop de 10 mm et foulée universelle

DÉCOUVRIR LA PROMO

Une chaussure pensée pour le confort longue distance

La Saucony Triumph 23 homme s’adresse aux coureurs exigeants qui privilégient le confort sans pour autant sacrifier la performance. Avec son amorti généreux et son poids contenu (263 g), elle assure une sensation de douceur à chaque impact, même sur les longues séances.

Sa mousse PWRRUN PB double densité vient absorber les chocs tout en favorisant un retour d’énergie efficace. Pensée pour un usage quotidien, elle convient aux footings tranquilles comme aux sorties marathon. Le drop de 10 mm facilite une transition naturelle du pied, tandis que la foulée neutre garantit une bonne stabilité, peu importe votre morphologie.

VOIR LE BON PLAN

Une alliée fiable pour vos sorties variées

Que vous couriez en ville, sur route ou sur des sentiers secs, la Triumph 23 s’adapte facilement au terrain. Son chaussant large assure un bon maintien, sans point de pression, grâce au col et à la languette rembourrés. La semelle extérieure en caoutchouc XT-900 apporte une accroche fiable et une belle durabilité.

Même sur un footing de récupération ou une séance tempo, cette chaussure reste agréable à porter grâce à son mesh doux et son dynamisme bien dosé. Vous cherchez une paire pour vos entraînements quotidiens ? Elle coche toutes les cases, sans compromis.

ACCÉDER À LA REMISE

Une belle opportunité chez Tonton Outdoor

Affichée habituellement à 190 €, la Triumph 23 homme de Saucony est actuellement proposée à 124 € chez Tonton Outdoor, soit une remise immédiate de 35 %. Ce bon plan concerne plusieurs tailles disponibles à l’heure actuelle, avec une disponibilité qui peut évoluer rapidement selon la demande.