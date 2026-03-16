Chelsea-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 8e de finale retour de Ligue des champions ?

Après sa démonstration au Parc des Princes à l'aller (5-2), le PSG retrouve, ce mardi, Chelsea à Stamford Bridge pour valider sa place en quarts de finale de la Ligue des champions. Entre des Blues revanchards et des Parisiens requinqués, ce 8e de finale retour s'annonce électrique. Le champion d'Europe va-t-il confirmer sa suprématie à Londres ?

Le dénouement des 8es de finale de la Ligue des champions approche. Ce mardi, le PSG retrouve les Blues de Chelsea pour une manche retour qui sent la poudre. Forts d'une avance de trois buts acquise grâce à sa victoire au Parc des Princes à l'aller (5-2), les Parisiens devront toutefois rester sur leurs gardes à Stamford Bridge et conforter leur supériorité.

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Le PSG entre gestion et ambition, Chelsea pour l'exploit

Le PSG, champion d'Europe en titre, semble avoir retrouvé son second souffle. Après une phase de ligue poussive (12e place) et un barrage périlleux contre l'AS Monaco, les hommes de Luis Enrique ont frappé un grand coup lors du match aller à domicile. Une victoire nette (5-2) marquée par l'impact immédiat de Khvicha Kvaratskhelia, auteur d'une passe décisive et de deux buts providentiels en fin de rencontre. Privés de compétition ce week-end, suite au report de leur match contre Nantes, les coéquipiers de Marquinhos arrivent frais à Londres avec un objectif clair : valider un 3e quart de finale consécutif.

De son côté, Chelsea est dos au mur. Les protégés de Liam Rosenior avaient pourtant tenu tête au PSG pendant 75 minutes au Parc des Princes avant de s'écrouler totalement en fin de match. Les Blues, qui ont terminé à la 6e place lors de la phase de ligue, marquent le pas en Premier League. Battus à domicile, le week-end dernier, par Newcastle (0-1), ils pointent au 6e rang au classement du championnat d'Angleterre. Pour espérer renverser le géant parisien, les Londoniens devront gommer leurs errements défensifs et s'appuyer sur le talent de Cole Palmer pour créer l'exploit.

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Les compositions probables du match retour Chelsea-PSG

Chelsea FC : Sanchez (Jorgensen) - Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella - Lavia, Caicedo - Palmer, Fernandez, Pedro Neto - Joao Pedro.

Paris SG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Barcola, Dembélé, Doué (ou Kvaratskhelia).

Chelsea-PSG : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Pour ne rien manquer de cette affiche européenne, il faudra être au rendez-vous ce mardi 17 mars. Le coup d'envoi du 8e de finale retour entre Chelsea et le PSG sera donné à 21h. La rencontre sera diffusée en intégralité et en exclusivité sur la chaîne CANAL+ FOOT.

Le diffuseur proposera un dispositif complet dès le début de soirée pour analyser les enjeux et les compositions, avant de laisser place au direct depuis Stamford Bridge.

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