PSG-Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale de la Ligue des champions ?

Un an après son premier sacre européen, le Paris Saint-Germain défie les Gunners d’Arsenal ce samedi 30 mai à Budapest, en finale de la Ligue des champions. Enjeux, dynamiques, compositions probables et dispositif TV XXL... Voici tout ce qu'il faut savoir avant ce choc historique.

L’Europe du football s'apprête à couronner son roi. Ce samedi 30 mai 2026, la Puskas Arena de Budapest sera le théâtre d’une finale de Ligue des champions explosive entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Les hommes de Luis Enrique, tenants du titre après leur victoire face à l'Inter Milan en 2025, visent un "back-to-back" historique. En face, les Londoniens de Mikel Arteta, sacrés champions d'Angleterre pour la première fois depuis 2004, rêvent d’inscrire enfin leur nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions européennes, vingt ans après leur finale perdue face au FC Barcelone.

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Le doublé pour Paris, l'histoire pour Arsenal

Le PSG a tracé sa route vers Budapest avec un mental d'acier. Après une phase de ligue poussive (11e place) et un barrage piégeux contre Monaco, les Parisiens sont montés en puissance en éliminant Chelsea, Liverpool, puis le Bayern Munich au terme d’une demi-finale aller-retour d'anthologie (5-4, 1-1). Déjà champions de France pour la 5e fois consécutive, les coéquipiers de Marquinhos affichent une confiance maximale.

Arsenal, de son côté, réalise une saison presque parfaite. Invaincus lors de la saison régulière avec 8 victoires en 8 matchs, les Gunners ont ensuite fait parler leur imperméabilité défensive face au Bayer Leverkusen, au Sporting, et enfin contre l'Atlético de Madrid en demi-finale (1-1, 1-0). Portés par leur titre de Premier League fraîchement acquis, les Londoniens veulent briser leur malédiction européenne.

Les dernières infos sur les effectifs

Excellente nouvelle pour le PSG : un temps incertains, le latéral droit Achraf Hakimi et l'attaquant Ousmane Dembélé ont réintégré l'entraînement collectif et postulent à une place de titulaire. En cas de précaution de dernière minute pour Hakimi, Warren Zaïre-Emery est prêt à coulisser à droite. Devant, Luis Enrique fera confiance à son trio infernal : Désiré Doué, Ousmane Dembélé dans l'axe, et le phénoménal Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 10 buts et 7 passes décisives en C1 cette saison.

À Arsenal, Mikel Arteta doit composer avec l'absence de Ben White en défense. En revanche, Riccardo Calafiori tiendra sa place à gauche tandis que la muraille William Saliba - Gabriel sera chargée de cadenasser les attaquants parisiens. Au milieu, Declan Rice tentera de dicter le tempo pour alimenter le sérial buteur suédois Viktor Gyökeres et l'ailier insaisissable Bukayo Saka.

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Les compositions probables de la finale PSG-Arsenal

PSG : Safonov - Hakimi (ou Zaïre-Emery), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Arsenal : Raya - Lewis-Skelly, Saliba, Gabriel, Calafiori (ou Mosquera) - Eze, Zubimendi (ou Ödegaard), Rice - Saka, Gyökeres, Trossard (ou Martinelli).

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder la finale ?

Pour suivre ce choc planétaire en direct, les téléspectateurs français auront l'embarras du choix ce samedi 30 mai 2026. Le coup d'envoi de cette finale tant attendue entre le Paris Saint-Germain et Arsenal sera donné à 18h00, en direct de la prestigieuse Puskás Aréna à Budapest, en Hongrie. Pour cet événement exceptionnel, la rencontre sera à suivre en direct et en clair sur M6, ainsi qu'en intégralité sur les antennes de CANAL+.

Le dispositif exceptionnel de CANAL+ à Budapest

Pour faire vivre ce week-end de légende, le groupe Canal+ déploie des moyens hors normes en direct de la capitale hongroise dès le vendredi.

Le programme du vendredi 29 mai (la veille du match) :

14h00 (Canal+ Foot) : The Finale J-1 – Premières infos, conférences de presse et entraînements en direct.

19h30 (Canal+) : The Finale J-1 – Grand point complet en direct depuis la pelouse de la Puskas Arena.

Le programme du samedi 30 mai (jour de finale) :

09h00 (Canal+) : La Clinique des Sports (Édition spéciale) – Analyse de la préparation physique et mentale des deux équipes.

13h00 (Canal+) : Canal Bus – Jules Deremble et son équipe parcourent les rues de Budapest à la rencontre des supporters.

16h45 (Canal+) : Canal Champions Club – L’avant-match au bord du terrain au plus près des joueurs.

18h00 (Canal+) : PSG / ARSENAL – La finale commentée par Paul Tchoukriel et Sidney Govou, avec Margot Dumont et Dominique Armand aux interviews.

20h00 (Canal+) : Canal Champions Club : Le Débrief – Analyses, réactions et remise du trophée.

21h00 (Canal+ Foot) : Late Finale Club – Prolongation des débats pour tout savoir de l'après-match.

Le programme du dimanche 31 mai :

18h45 (Canal+) : Canal Football Club – Un CFC spécial pour analyser en profondeur cette finale et dresser le bilan de la saison.

Parier sur la finale : le bon plan PMU Play

Pour cette finale de légende, PMU Play frappe fort avec une offre exceptionnelle : le remboursement de votre premier pari jusqu'à 100 € en CASH s'il est perdant. Contrairement aux bonus classiques versés en crédits de jeu, cet argent est immédiatement retirable sur votre compte bancaire, sans aucune condition de mise. L'occasion idéale de parier sur un nouveau sacre historique du PSG ou sur le premier titre d’Arsenal, tout en gardant une sécurité totale sur votre mise.

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Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).