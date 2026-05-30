Prix du Jockey Club 2026 : pourquoi cette édition à Chantilly s'annonce totalement imprévisible

Tout commence par un silence. Seize partants derrière les portes de l’hippodrome de Chantilly, des milliers de regards suspendus, puis le claquement sec du départ qui libère la piste.

Le dimanche 31 mai 2026, le Qatar Prix du Jockey Club revient à Chantilly. Cette course de plat majeure en France se dispute sur une distance de 2100 mètres, avec une dernière ligne droite en montée qui réserve toujours son verdict.

Une épreuve créée pour révéler les meilleurs

Créée en 1836, cette course hippique imaginée autour du château de Chantilly est devenue un rendez-vous incontournable des courses hippiques. Le Prix du Jockey Club, aussi appelé Qatar Prix du Jockey Club ou Qatar Prix, fait partie des grandes courses de France Galop.

Chaque année, cette épreuve de groupe I récompense les meilleurs pur-sang de 3 ans. Elle met en lumière une nouvelle génération de chevaux capables de marquer l’histoire dès leur première grande tentative.

Le choc des 2100 mètres

Sur cette distance de 2100 mètres, chaque jockey doit attendre le bon moment pour partir. Le parcours du Prix du Jockey Club est connu pour sa dernière ligne droite en montée, un passage décisif où les ambitions se brisent ou s’envolent.

Dans cette course de galop, la performance sportive ne se résume pas à la vitesse. Il faut tenir la distance, gérer l’effort, puis accélérer au moment juste. C’est ce qui rend ce rendez-vous si prestigieux en Europe.

Les partants du Prix du Jockey Club 2026

Les partants de cette édition incarnent la nouvelle génération des 3 ans. Dolmalan, Alam et Daryzan figurent parmi les profils à suivre dans ce Qatar Prix du Jockey Club. Tous les poulains de 3 ans engagés dans cette course doivent tenter de s’imposer en une seule fois. Une victoire ici peut lancer une carrière entière.

Chantilly en mode spectacle

Le 31 mai, l’hippodrome de Chantilly ne vit pas seulement au rythme de la course. Dès l’ouverture des portes de l’hippodrome à 12h00, le programme de la journée démarre avec des animations gratuites, des performances live et des activités inspirées de la culture street.

La première course de la journée lance le départ de toutes les festivités. Ensuite, les courses s’enchaînent toutes les 30 minutes, avec 10 courses hippiques au programme et une journée de compétitions sportives intenses.

Entre deux épreuves, les visiteurs peuvent parcourir les foodtrucks, découvrir toutes les saveurs salées, ou faire une pause au food garden pour une pause sucrée avant d’aller applaudir une nouvelle performance.

La journée se termine avec le départ de la dernière course, puis la fermeture des animations 30 min après la dernière course.

Le Prix du Jockey Club, une course à part

Le Qatar Prix du Jockey Club a souvent consacré des chevaux entrés dans la légende. Cette première course de référence pour les poulains de 3 ans attire chaque saison les regards des passionnés de courses de chevaux et de galop au programme des grandes réunions françaises. À Chantilly, le Qatar Prix du Jockey Club n’est pas seulement une course : c’est un titre, une arrivée, un moment à part. Entre la piste, le château de Chantilly et le prestige de l’épreuve, tout rappelle qu’il s’agit d’un rendez-vous unique.

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Trois minutes qui changent tout

Le 31 mai à Chantilly, le Qatar Prix du Jockey Club met en jeu 1,5 million d'euros sur 2 100 mètres. Sans pari, vous assistez à un beau spectacle. Avec un ticket sur votre favori, chaque foulée devient un battement de cœur, chaque relance un coup d'adrénaline, chaque mètre de la dernière ligne droite en montée un suspense insoutenable. Vous ne regardez plus la course : vous y êtes.

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Une formule pour chaque envie

Vous débutez ? Le simple gagnant suffit : un cheval, un pari, une émotion. Vous préférez sécuriser ? Le simple placé paie même si votre favori finit deuxième ou troisième. Vous voulez rêver plus grand ? Le couplé, le tiercé, le quarté ou le quinté ouvrent la porte des gros rapports. Toutes les mises démarrent à partir de quelques euros : à vous de choisir votre niveau de risque.

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