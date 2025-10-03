10 mois offerts sur le badge télépéage Fulli : l’offre à ne pas manquer pour l’automne

Pour vos prochains trajets sur autoroute, Fulli propose une promotion exclusive : jusqu'au 22 novembre 2025, le badge télépéage Nomade bénéficie de 10 mois de frais de gestion offerts ainsi que la gratuité des frais de mise en service et de livraison.

Voyager en voiture devient plus pratique avec le badge télépéage Fulli. L’opérateur lance une offre limitée qui permet de réduire considérablement les frais liés à l’abonnement. Avec le code AUTOMNE25, les nouveaux abonnés au badge Nomade profitent de 10 mois sans frais de gestion, en plus de la gratuité des frais de mise en service et de livraison.

Les détails de l’offre Fulli Nomade

Concrètement, cette offre permet de tester le badge Nomade sans frais fixes pendant près d’un an. Après la période promotionnelle, l’abonnement reste très souple : seuls les mois où le badge est utilisé sont facturés. Le tarif est de 1,90 € par mois utilisé pour les déplacements en France et de 2,40 € par mois utilisé pour les trajets en Espagne et au Portugal. Les mois non utilisés ne coûtent rien, sauf en cas d’inactivité totale du badge pendant 24 mois consécutifs, où des frais de 10 € s’appliquent. Les frais de péage, de parking et les services annexes (comme l’accès aux ferries) ne sont pas inclus dans l’offre.

Pourquoi choisir le badge Fulli Nomade ?

Un gain de temps au péage

Avec Fulli, plus besoin de sortir la carte bancaire ou de s’arrêter. Le badge permet un passage fluide sur les voies « t » et « t30 », jusqu’à 30 km/h, avec un débit automatique du montant dû.

Un service valable à l’international

Le badge fonctionne sur toutes les autoroutes en France, mais aussi en Espagne et au Portugal. Idéal pour les voyages en Europe du Sud.

Un accès facilité aux parkings

Plus de 900 parkings partenaires en France, en Espagne et au Portugal acceptent le badge Fulli pour le paiement.

Une gestion simplifiée en ligne

Depuis un espace client dédié, il est possible de suivre sa consommation, ses factures, mais aussi de commander un nouveau badge ou de modifier ses services.

Un bon plan à saisir avant le 22 novembre

Avec cette promotion, Fulli propose une solution flexible et économique pour tous ceux qui empruntent l’autoroute ponctuellement ou régulièrement. Le badge Nomade s’adapte à vos usages : vous ne payez que lorsque vous circulez.

Jusqu’au 22 novembre 2025, le badge Fulli Nomade est accessible sans frais de mise en service, sans frais de livraison et avec 10 mois de frais de gestion offerts grâce au code AUTOMNE25.