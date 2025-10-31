6 mois offerts sur le Pass Télépéage Ulys : la solution pratique pour rouler sans contrainte

Ulys, l’acteur de télépéage du groupe Vinci Autoroutes, propose une offre exceptionnelle : 6 mois offerts sur son Pass Télépéage Ulys Classic. Une opportunité idéale pour découvrir les avantages du télépéage en Flux Libre, sans engagement et sans frais de mise en service.

Avec le Pass Télépéage Ulys, finis les arrêts au péage, les recherches de monnaie ou de carte bancaire. Le badge est reconnu automatiquement à chaque passage, et le paiement s’effectue le mois suivant, en toute simplicité.

Le dispositif fonctionne désormais sur les autoroutes à péage classiques et sur les nouvelles voies "Flux Libre", qui permettent de passer sans barrière, jusqu’à 30 km/h. Un gain de temps considérable, notamment sur les trajets du quotidien ou les grands départs en vacances.

Qu’est-ce que le péage en Flux Libre ?

Le Flux Libre est une innovation majeure du réseau autoroutier français : plus de barrière, plus d’arrêt, le paiement se fait automatiquement via le badge télépéage.

Ce système est déjà en place sur plusieurs axes : A10 (Tours Nord), A837 (Tonnay-Charente), A79, A4 (Boulay-Moselle), A14 et, depuis décembre 2024, l’A13.

Le conducteur passe sans s’arrêter ; les caméras et capteurs détectent le badge, et le montant est ensuite débité selon l’usage réel. Une solution fluide, écologique et parfaitement sécurisée.

Une offre inédite : 6 mois à 0 €

L’abonnement Ulys Classic est proposé à 0 € pendant les 6 premiers mois, puis à 2 €/mois uniquement les mois où le badge est utilisé.

Et 0 € les mois où vous ne circulez pas sur autoroute. Autrement dit : vous ne payez que quand vous roulez. À cela s’ajoutent 0 € de frais de mise en service, et un paiement automatique, sans engagement.

L’offre permet donc de tester le service sans risque ni contrainte, tout en profitant de tous les avantages du Club Ulys.

Des avantages exclusifs tout au long de l’année

En plus du confort de conduite, les abonnés Ulys bénéficient du Club Ulys, un programme d’avantages réservé aux membres, avec jusqu’à -85 % de réduction sur plus de 250 marques partenaires (mode, loisirs, high-tech, voyage, etc.).

Autre atout : le badge Ulys permet également le paiement dans plus de 1 000 parkings (centres-villes, gares, aéroports), une fonctionnalité précieuse pour les conducteurs urbains.

Et pour voyager à l’étranger ?

Le Pass Ulys ne se limite pas à la France. Grâce à ses options Espagne, Portugal et Italie, il est possible d’utiliser le même badge pour circuler sur les autoroutes européennes sans interruption.

Les conducteurs réguliers, professionnels ou vacanciers, peuvent ainsi voyager sereinement au-delà des frontières.

Peut-on avoir plusieurs badges Ulys ?

Oui. Lors de la souscription ou à tout moment depuis votre Espace Abonnés, vous pouvez commander plusieurs badges pour différents véhicules.

Chaque badge est livré avec un support de fixation, et il est possible d’en ajouter un pour chaque voiture utilisée régulièrement.

Une solution pratique pour les foyers multi-conducteurs ou les flottes de petits véhicules.

Combien coûte le Pass après l’offre ?

Après les 6 mois offerts, le Pass Télépéage Ulys Classic reste accessible :

2 € par mois uniquement les mois d’utilisation

0 € les mois sans passage sur autoroute

Sans engagement et sans frais cachés

Ce modèle "à l’usage" est l’un des plus avantageux du marché, parfaitement adapté aux conducteurs occasionnels comme aux usagers réguliers.

En résumé : pourquoi choisir Ulys Télépéage ?

6 mois offerts et 0 € de mise en service

Sans engagement, vous résiliez quand vous voulez

Paiement automatique et sécurisé, sans ticket ni CB

Flux Libre : passage rapide jusqu’à 30 km/h

Accès à 1000+ parkings et réductions jusqu’à -85 %

Options internationales (Espagne, Portugal, Italie)

Avec cette offre, Ulys modernise l’expérience autoroutière et facilite la vie des automobilistes. Le badge devient un véritable passeport de mobilité : rapide, économique et pratique. Grâce à la promotion de 6 mois offerts, c’est le moment idéal pour adopter le télépéage et dire adieu aux files d’attente.