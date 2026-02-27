Sécurité enfant : Norauto offre 20€ de remise sur ce siège auto dernière norme

Le siège auto Isofix Norauto R129 i-Size 100-150 cm passe à 70 € au lieu de 90 € chez Norauto jusqu’au 10 mars : une opportunité à ne pas manquer pour allier sécurité, confort et prix malin.

À retenir sur l’offre Norauto :

Prix promo : 70 € au lieu de 90 €, soit 22 % d’économie

Marchand : Norauto, spécialiste de l’équipement auto

Durée de l’offre : jusqu’au 10 mars 2026

Norme i-Size R129 : sécurité renforcée pour les enfants de 3 à 12 ans

Fixation Isofix et housse en tissu 100 % recyclé

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Un siège auto conçu pour suivre la croissance de votre enfant

Avec sa norme i-Size R129, le siège auto Isofix Norauto couvre une plage d’utilisation idéale pour les enfants de 100 à 150 cm, soit de 3 à 12 ans. Il répond aux exigences de sécurité les plus strictes tout en intégrant des détails pratiques pensés pour les trajets du quotidien. Appui-tête réglable, dossier détachable, mousse de 3 cm d'épaisseur : chaque composant vise un double objectif de sécurité et de confort.

La fixation se fait à l’aide de la ceinture et des connecteurs Isofix, garantissant une excellente stabilité. Le tout dans un design sobre et efficace, facile à intégrer dans n’importe quelle voiture familiale.

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Pensé pour les trajets du quotidien

Impossible de ne pas imaginer ce siège auto dans votre quotidien. Vous partez chercher les enfants à l’école ? Il suffit d’un clic et le siège s’adapte parfaitement. Envie d’un week-end en famille ? Le confort de la mousse épaisse et le porte-gobelet intégré évitent les pleurs en cours de route. Ce modèle accompagne les familles dans toutes leurs routines et leurs escapades, en toute sérénité.

Pratique, une housse lavable conçue à partir de textile 100 % recyclé évite les traces de chocolat ou les petits accidents. Quant aux poches latérales, elles accueillent doudous et petits jouets, sans encombrer l’espace.

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Une promotion à saisir chez Norauto

Avec cette remise de 22 %, Norauto rend accessible un siège auto conforme à la norme R129, robuste et respectueux de l’environnement, pour seulement 70 €. Une offre pertinente pour toutes les familles souhaitant combiner sécurité, praticité et budget maîtrisé, à retrouver directement en ligne ou en centre auto.