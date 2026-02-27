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Sécurité enfant : Norauto offre 20€ de remise sur ce siège auto dernière norme

Le siège auto Norauto R129 allie sécurité certifiée et design pratique pour les enfants de 3 à 12 ans. Le siège auto Norauto R129 allie sécurité certifiée et design pratique pour les enfants de 3 à 12 ans. [Interne]
Par les spécialistes Voyage
Publié le - Mis à jour le

Le siège auto Isofix Norauto R129 i-Size 100-150 cm passe à 70 € au lieu de 90 € chez Norauto jusqu’au 10 mars : une opportunité à ne pas manquer pour allier sécurité, confort et prix malin.

À retenir sur l’offre Norauto :

VOIR LE SIÈGE EN PROMO

Un siège auto conçu pour suivre la croissance de votre enfant

Avec sa norme i-Size R129, le siège auto Isofix Norauto couvre une plage d’utilisation idéale pour les enfants de 100 à 150 cm, soit de 3 à 12 ans. Il répond aux exigences de sécurité les plus strictes tout en intégrant des détails pratiques pensés pour les trajets du quotidien. Appui-tête réglable, dossier détachable, mousse de 3 cm d'épaisseur : chaque composant vise un double objectif de sécurité et de confort.

La fixation se fait à l’aide de la ceinture et des connecteurs Isofix, garantissant une excellente stabilité. Le tout dans un design sobre et efficace, facile à intégrer dans n’importe quelle voiture familiale.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

Pensé pour les trajets du quotidien

Impossible de ne pas imaginer ce siège auto dans votre quotidien. Vous partez chercher les enfants à l’école ? Il suffit d’un clic et le siège s’adapte parfaitement. Envie d’un week-end en famille ? Le confort de la mousse épaisse et le porte-gobelet intégré évitent les pleurs en cours de route. Ce modèle accompagne les familles dans toutes leurs routines et leurs escapades, en toute sérénité.

Pratique, une housse lavable conçue à partir de textile 100 % recyclé évite les traces de chocolat ou les petits accidents. Quant aux poches latérales, elles accueillent doudous et petits jouets, sans encombrer l’espace.

DÉCOUVRIR L'OFFRE NORAUTO

Une promotion à saisir chez Norauto

Avec cette remise de 22 %, Norauto rend accessible un siège auto conforme à la norme R129, robuste et respectueux de l’environnement, pour seulement 70 €. Une offre pertinente pour toutes les familles souhaitant combiner sécurité, praticité et budget maîtrisé, à retrouver directement en ligne ou en centre auto.

Contenu sponsorisé. La rédaction de CNews n’a pas participé à la rédaction de cet article. Les prix mentionnés dans le cadre du présent article sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Certains articles peuvent comporter des liens cliquables vers des sites Internet marchands pour lesquels CNews peut percevoir une commission si vous effectuez un achat. Néanmoins, la responsabilité de CNews ne pourra en aucun cas être retenue en cas de litige survenu à l'occasion de l'achat d'un ou des produit(s) présenté(s) dans le cadre du présent article.

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