Voici comment éviter les bouchons cet été avec ce pass offert 12 mois

Profitez du badge télépéage Ulys avec 12 mois offerts et sans engagement, valable du 1er juin 2026 au 1er septembre 2026. Idéal pour gagner du temps aux péages et simplifier vos trajets partout en France au quotidien.

À retenir : l’essentiel de l’offre Ulys

Code promo : ULYS2612

12 mois offerts sur le badge télépéage Ulys

Offre sans engagement et résiliable à tout moment

0€ de frais de mise en service

2,20€/mois uniquement les mois utilisés après l’offre

CONSULTER LE PRODUIT

Présentation du badge télépéage Ulys et ses avantages

Le badge télépéage Ulys s’impose comme une solution simple pour fluidifier vos trajets sur autoroute. Vous n’avez plus besoin de ralentir, ni de chercher votre monnaie aux barrières de péage. Le système fonctionne automatiquement dès que vous approchez des voies dédiées.

Avec cette offre, vous bénéficiez de 12 mois offerts, ce qui permet de tester le service sans contrainte financière immédiate. Le badge est associé à un compte client qui suit vos passages et vos dépenses en temps réel.

Au-delà des péages, Ulys facilite aussi l’accès à plus de 1000 parkings en France et en Europe. Le tout repose sur une facturation différée et sécurisée, directement liée à votre véhicule. L’objectif est simple : réduire les interruptions de trajet et rendre la route plus fluide.

VOIR LE DÉTAILS DE L’OFFRE

Utilisation au quotidien sur autoroute et en déplacement

Le badge Ulys prend tout son sens dans les trajets du quotidien comme dans les longs voyages. Sur autoroute, vous passez les péages sans arrêt, avec une reconnaissance automatique du véhicule. Cela évite les files d’attente, surtout lors des périodes de forte affluence.

En ville, le système est également utile pour accéder à certains parkings partenaires. Vous entrez et sortez sans ticket papier, ce qui simplifie les déplacements professionnels comme personnels.

Lors des vacances, le badge devient un vrai gain de confort. Les trajets France, Espagne ou Italie sont facilités grâce aux options internationales activables depuis l’espace client. Vous gardez ainsi une seule solution pour plusieurs pays, sans gestion complexe.

PROFITER DE L’OFFRE

Une offre Ulys avantageuse pour voyager sans contrainte

Cette offre Ulys met en avant une formule particulièrement flexible avec 12 mois offerts, sans engagement, et un coût réduit à 2,20€/mois uniquement en cas d’utilisation. Les frais de mise en service sont également offerts, ce qui rend l’accès au service plus simple pour les nouveaux utilisateurs.

La période promotionnelle s’étend du 1er juin 2026 au 1er septembre 2026, avec le code ULYS2612 à utiliser lors de la souscription.

Le principal intérêt reste la liberté de mouvement, en supprimant les arrêts inutiles aux péages et en centralisant les paiements dans un seul espace.