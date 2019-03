Shevchenko, l'homme qui fait trembler les Bleus

A presque 36 ans, l’ancien Ballon d’Or dispute un Euro à domicile comme tournée d’adieux de sa carrière malgré un dos en vrac. Double buteur face à la Suède, lundi, il sera le principal danger pour les Bleus ce vendredi. Avec la ferme intention de continuer à voir son talent remonter le temps qualifier l’Ukraine en quarts de finale.

Zlatan Ibrahimovic avait cru pouvoir le titiller sans risque. La veille du match face à l’Ukraine, le géant suédois s’est laissé aller à un tacle oral : « L’Ukraine n’a pas vraiment de joueur clé ». Façon subtile d’expliquer que la Suède ne craignait pas le rôle d’un certain Andreï Shevchenko, 36 ans, en pleine tournée d’adieux à l’occasion de cet Euro disputé à domicile. Résultat ? Le lendemain, « Sheva » inscrit un doublé pour offrir la victoire (2-1) et la première place du groupe D au pays hôte. Avec, notamment, un second but inscrit après avoir s’être défait du marquage de… Zlatan Ibrahimovic sur un corner. La grande classe.



A l’image d’un style de jeu et d’une carrière qui laisseront le souvenir d’un joueur rare, mariant à merveille beauté du geste et efficacité, génie et réalisme. Petit rappel pour les plus jeunes ou les moins au fait de la chose footballistique. Dans la boîte à souvenirs des grandes stars du ballon rond des années 2000, Shevchenko a sa place réservée. Avec deux passages au Milan AC et un à Chelsea, l’ami Andreï a enchanté l’Europe pendant près de dix ans après avoir été révélé au Dynamo Kiev, son club formateur, où il avait terminé meilleur buteur de la Ligue des champions en 1999. Les points d’orgue de cette décennie ? La victoire en Ligue des Champions avec le Milan en 2003 et la prestigieuse récompense individuelle du Ballon d’Or en 2004. Accélérations, crochets, vision du jeu, technique en mouvement, la panoplie de l’attaquant ukrainien était complète. Elle n’a pas disparu. Mais elle subit désormais le poids des années et l’accumulation des blessures, encore renforcée depuis son retour au Dynamo Kiev en 2009.

Dos en vrac, Andreï n’a ainsi pu inscrire que 6 buts en championnat cette saison, squattant l’infirmerie de décembre à début avril. Mais quand il est en forme, dans un bon jour, sa classe naturelle fait remonter le passé à la surface. Sans oublier tout le reste… « Andreï n’est pas n’importe quel joueur de football, juge son sélectionneur, Oleg Blokhine, Ballon d’Or 1975, qui a pourtant hésité à le prendre dans le groupe après tant de blessures cette saison. C’est aussi une personne à l’autorité immense et indiscutée, qui est tellement nécessaire à l’équipe. » Leader de vestiaire à l’expérience inestimable, il est le guide des troupes ukrainiennes sur comme en dehors du terrain. Et peut débloquer un match sur un geste. Le talent ne disparaît jamais tout à fait quand on a marqué 46 buts en 106 sélections. Ses adversaires du premier tour de l’Euro le savent bien.

« Il a donné l'espoir à tout un pays »



Dans l’obligation de ramener un bon résultat face à l’Ukraine, ce vendredi, après le match nul face à l’Angleterre (1-1), Laurent Blanc et les Bleus sont conscients du danger représenté par « Sheva ». Car au-delà des filets qui tremblent, son doublé a redonné espoir. A son équipe. A son peuple. Celui d’un Andreï qui marche sur l’eau et va s’offrir un jubilé de feu pour porter les siens vers un quart de finale à la maison. « Les grands joueurs sont présents dans les grands tournois, confirme le sélectionneur tricolore. Il y a cinq ou six jours, j’ai lu un article sur lui. On se demandait comment il allait jouer. Il avait le dos décomposé, il ne pouvait plus s’entraîner. Face à la Suède, il a donné la meilleure des réponses et offert l’espoir à tout un pays. Ça me fait plaisir parce que c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Il va être en confiance après ce premier match et vu son talent, on devra vraiment s’en méfier et faire en sorte de ne pas lui permettre de faire la différence. » Et Marvin Martin de confirmer : « Même s’il faudra faire attention à tout le monde, on connaît ses qualités, c’est un grand attaquant, il l’a encore prouvé avec ces deux buts. »

Shevchenko inspire respect et crainte. Mérités, même à l’heure des adieux. « Après l’Euro, je vais décider de l’avenir de ma carrière et voir ce que la santé me permet de faire », lâchait l’intéressé il y a quelques semaines. Son choix ne fait désormais plus vraiment de doute. Selon le Daily Mail, il serait même en train de préparer ses diplômes d’entraîneur pour intégrer le staff de Chelsea. Mais avant de rentrer dans l’après, l’homme qui n’avait jusque-là disputé qu’une seule grande compétition avec sa sélection – le Mondial 2006 où l’Ukraine a atteint les quarts de finale – veut faire frémiri les Bleus à faire frémir et accomplir son rêve. L’humilité chevillée au corps, comme toujours. Au point de ne pas se voir comme le facteur essentiel pour la suite. « Le nombre de minutes que je passe sur le terrain n’a pas d’importance, lâche Shevchenko. Le principal est de faire ce qui est bon pour l’équipe. Notre sort va en grande partie dépendre de la façon dont nos jeunes joueurs vont gérer le facteur psychologique. S’ils parviennent à assumer la pression, nous avons une bonne chance de sortir de notre groupe. » En cas d’objectif atteint, quelque chose nous dit que l’ami « Sheva » sera tout de même le principal responsable. Attention, les Bleus. Un simple moment d’inattention et le passé pourrait vous rattraper dans le présent.

