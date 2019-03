Revivez les exploits de Manaudou et Riner

Du 27 juillet au 12 août, suivez en direct les Jeux Olympiques de Londres. Résultats, photos, infographies, diaporamas, DirectMatin.fr vous fait vivre cette 30e Olympiade comme si vous y étiez.

Pour rafraîchir cette page cliquez ici.

22h51 : L'équipe de France de basket féminin est venue à bout après la prolongation des Anglaises 80-77, rencontre comptant pour la poule B.

22h39 : En basket féminin, la France et la Grande-Bretagne sont en prolongation. Le score était de 67-67 à l'issue des 40 minutes réglementaires.

21h30 : On connaît l'affiche de la finale du tournoi de tennis masculin : elle opposera Roger Federer à Andy Murray qui a sorti en 2 manches Novak Djokovic (7-5/7-5)

21h14 : Le petit frère de Florent Manaudou remporte à la surprise générale la finale du 50m nage libre en 21"34.

20h46 : Jo-Wilfried Tsonga et Michaël Llodra se qualifient pour la finale du double de tennis. Les deux Français ont bataillé pour sortir la paire espagnole Ferrer/Lopes (6-3, 4-6, 18-16 en 3h20).

20h44 : Michael Phelps remporte sa 21e médaille olympique en enlevant la finale du 100m papillon.

20h42 : 7e temps pour Alexianne Castel en finale du 200m dos. L'Américaine Missy Franklin s'impose en battant le record du monde (2:04.06).

20h04 : Les dernières infos.



Tennis : Victoire de Serena Williams en demie-finale contre Victoria Azarenka (6-1 / 6-2).



Foot. fém. : La France affrontera le Japon en demi-finale. Les Japonaises ont battu le Brésil 2-0 en quarts de finale.



Athlétisme : Entrée en lice maitrisée pour Myriam Soumaré auteur de son record personnel sur 100m avec 11"07.





18h25 : Revivez la finale de Teddy Riner...

17h25 : TEDDY RINER CHAMPION OLYMPIQUE !!! Encore une fois sur waza-ari, à 23 ans le judoka français entre dans la légende.

17h12 : Teddy Riner entre sur le tatami dans l'ambiance surchaufée de l'ExCel Arena! Un combat pour l'histoire dans quelques instants...

17h05 : Grégoire Pennes n'a pas pu améliorer son classement lors de la finale, il finit 7e (58.805).

16h45 : Le Français Grégoire Pennes (107,539) s'est qualifié pour la finale du trampoline. La finale est en cours et le Français occupe la 4e place provisoire, il n'obtiendra donc pas de médaille.

16h41 : Il n'y aura pas de Français en finale du lancer de marteau. Quentin Bigot (72,42 m), Jerôme Bortoluzzi (74,15 m) et Nicolas Figère (69,74 m) ont échoués. Le vainqueur des qualifications est le Hongrois Krisztian Pars (79,37 m), il est le champion d'Europe en titre.

16h40 : La judoka saoudienne Wojdan Shaherkani (en blanc) avait suscité la polémique lorsqu'elle avait annoncé vouloir porter un voile aux J.O. Elle a été éliminée ce matin dès le premier tour du tableau des +78 kilos par la Portoricaine Melissa Mojica.

(Toshifumi Kitamura / AFP)

16h37 : La journée d'hier a été marquée par le premier dunk de l'histoire olympique en basket féminin. Il est l'oeuvre de l'Australienne Liz Cambage...







16h23 : On connaît désormais l'adversaire de Teddy Riner en finale. Il s'agit du Russe Alexander Mikhaylin (champion du monde 2005) qui a battu l'Allemand Andreas Toelzer dans l'autre demi-finale.

16h15 : Encore une bonne nouvelle pour le clan tricolore ! Le boxeur Alexis Vastine (69kg) se qualifie pour les quarts de finales aux dépens du Mongol Tuvshinbat Byamba (13-12). Il affrontera un sacré morceau lors du prochain tour en la personne de Taras Shelestyuk, l'Ukrainien N.1 mondial!

16h07 : C'EST FAIT, TEDDY RINER EST EN FINALE ! Le Français se qualifie sans forcer sur un waza-ari face au Sud-Coréen Kim Sung-Min qui a été pénalisé à deux reprises. Finale prévue vers 17h10.

(EMMANUEL DUNAND/AFP)

15h57 : Teddy Riner va rentrer sur le tatami pour sa demi-finale. Il va affronter le Sud-Coréen Kim Sung-Min dans quelques secondes maintenant.

15h40 : Après deux épreuves, Antoinette Nana Djimou est toujours 5e du classement de l'heptathlon. Avec 2018 points, la Française n'est qu'à 38 points du podium ! Prochaine épreuve, le lancer de poids à suivre dans la soirée.

(GABRIEL BOUYS/AFP)

15h30 : Teddy Riner défiera le Sud-Coréen Kim Sung-Min dans une vingtaine de minutes. Il jouera une place en finale pour décrocher le seul titre qui manque à sa carrière : l'or olympique.

15h16 : A noter que les qualifications pour la finale du lancer de marteau ont commencé. Nous suivrons les performances des trois Français engagés : Quentin Bigot, Nicolas Figère et Jérôme Bortoluzzi.

14h51 : Les Bleues sont en demies !!! Les Françaises sortent les Suèdoises 2-1 et rencontreront le vainqueur du match Brésil-Japon. Georges (29e) et Renard (39e) ont marqué pour les Tricolores.

(GRAHAM STUART/AFP)

14h25 : Vincent Zouaoui-Dandrieux éliminé dès les séries du 3000m steeple. Le Français n'a pris que la 11e place en 8'32''75. Seuls les 4 premiers sont qualifiés.

14h15 : La paire Benneteau-Gasquet vient de perdre le premier set 6-4 face aux frères Bryan en demi-finales du tournoi olympique de tennis.

14h10 : Bonne nouvelle pour l'athlétisme français, Mahiedine Mekhissi termine premier de sa série en 3000 m steeple en 3'16''23. Il accède donc à la finale de l'épreuve.

13h45 : En handball, la France écarte la Corée du Sud 24-21 et accède aux quarts de finale. Belle performance pour les Françaises qui ne s'étaient jamais imposées face à la Corée aux Jeux Olympiques. Elles peuvent maintenant aborder leur dernier match de poule contre le Danemark avec sérénité. Toutes les infos sur le match ici.

13h39 : Menée 1-0 face à la Suède, l'équipe de France de foot féminin est parvenue à inverser la tendance. Elle mène 2-1 à la mi-temps grâce à Laura Georges et à Wendy Renard.

(GRAHAM STUART / AFP)

13h14 : Elimination des deux relais français du 4x100m 4 nages ! Terrible désillusion pour la natation française notamment chez les hommes où le quatuor Lacourt-Perez-Dortona-Agnel échoue aux portes de la finale avec le 10e temps seulement...

13h03 : Coup d'envoi du quart de finale France-Suède en football féminin.

12h56 : MAGNIFIQUE !!! MEDAILLE D'ARGENT POUR LA FRANCE ! Le tandem français Chardin-Morlette décroche la deuxième place en aviron deux de pointe derrière les intouchables Néo-Zélandais.

12h50 : A la mi-temps du match de hand, l'équipe de France est menée 10-12 contre la Corée du Sud.

12h48 : L'adversaire de Teddy Riner en demi-finales sera le Sud-Coréen Kim Sung-Min. Un adversaire de taille pour le Français...

12h32 : Rien ne semble pouvoir arrêter Teddy Riner ! Le Français se qualifie pour les demi-finales après une immobilisation au sol sur le Cubain!

(Photo AFP)

12h25 : Teddy Riner est de retour sur le tatami pour son quart de finale face au Cubain Oscar Brayson !

12h15 : Les hanballeuses françaises débutent leur 4e match face à leur bête noire, la Corée du Sud.

12h00 : Ca commence fort en heptathlon puisque la grande favorite Jessica Ennis réalise la meilleure performance mondiale (12''54) sur 100m haies. La Française Antoinette Nana Djimou (12''96) prend la 5e place après cette première épreuve et se place bien pour une éventuelle médaille.

11h58 : Teddy Riner affrontera le Cubain Oscar Brayson en quarts de finale. Le combat débutera à 12h40.

11h37 : MAGISTRAL RINER ! Le Français s'impose sur ippon à 11 secondes de la fin ! Tout va bien pour le Tricolore qui se qualifie pour les quarts de finale. Plus d'infos ici.

(Photo AFP)

11h30 : C'est parti pour Teddy Riner face au Tunisien Faicel Jaballah ! Il s'agit des 8e de finale.

11h18 : C'est fini pour Gaël Prévost qui a craqué sur sa dernière flèche avec un 7. L'Ukrainien s'impose finalement 6-4.

(Photo AFP)

11h17 : Coup dur pour Anne-Sophie Mondière ! La judoka s'incline dès son premier combat face à la Brésilienne Maria Suelen Altheman.

(Photo AFP)

11h05 : En tir à l'arc Gaël Prévost débute son 8e de finale face à l'Ukrainien Viktor Ruban, le champion olympique en titre.

10h53 : On connaît désormais le nom du prochain adversaire de Teddy Riner. Il s'agit du Tunisien Faicel Jaballah, vainqueur du Kazakhe Shynkeyev sur un yuko.

10h37 : PREMIER COMBAT, PREMIERE VICTOIRE POUR TEDDY RINER ! Le Français gagne tranquillement grâce à trois pénalités infligées au Polonais qui n'a absolument rien tenté dans cet affrontement.

(Photo AFP)

10h30 : C'est parti pour Teddy Riner contre le Polonais Janusz Wojnarowicz.

9h45 : Retour sur les 16 médailles françaises en images après 6 jours de compétition.

9h40 : DirectMatin.fr vous propose une interview exclusive de Teddy Riner à lire sur notre site.

9h36 : Hier soir la Team USA a battu tous les records en basket. Retour sur ce match complètement fou.

9h30 : Bonjour à tous ! Beaucoup d'événements sont à suivre aujourd'hui et notamment l'entrée en lice du judoka Teddy Riner chez les plus de 100kg. Le Français vise l'or et rien d'autre, son premier combat est à suivre à partir de 10h30. Les épreuves d'athlétisme débutent aujourd'hui à Londres, vous pourrez suivre le direct dès 11h30 avec le début de l'heptathlon et les deux françaises qualifiées Antoinette Nana Djimou et Marisa de Aniceto. Usain Bolt, le roi du sprint entre en lice demain. Ce qu'il faut savoir d'inutile sur le sprinter jamaïcain.

Il y aura encore des chances de médailles en natation ce soir avec les finales du 200 mètres dos femme (Alexianne Castel à 20h30) et du 50 mètres nage libre homme (Florent Manaudou à 21h09). A noter aussi que les équipes de handball et basket féminines jouent aujourd'hui, respectivement contre la Corée du Sud (12h15) et la Grande-Bretagne (21h00). L'équipe de France féminine de football ouvre quant à elle les quarts de finale contre la Suède à 13h00.