La légende Mohamed Ali en dix dates clés

Le boxeur américain Mohamed Ali, né Cassius Marcellus Clay Jr, est décédé le vendredi 3 juin 2016, à Phoenix, à l'âge de 74 ans après un long combat contre la maladie de Parkinson.

L'une de ses dernières apparitions publiques, en juillet 2012 lors de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de Londres (Royaume-Uni), avait montré au monde que l'ancien triple champion poids lourds, rongé par la maladie, était entré dans le dernier round de son ultime combat.

1954

Mohamed Ali, né Cassius Clay, débute sur le ring et remporte son combat sur décision après trois rounds contre Ronnie O'Keefe.

1960

A Rome, le boxeur à la carrière prometteuse devient champion olympique des mi-lourds. Le 29 octobre, il remporte son premier combat professionnel sur décision contre Tunney Hunsaker à Louisville.

25 février 1964

Il détrône Sonny Liston, incapable de reprendre le combat à la 7e reprise, pour s'adjuger le titre mondial des lourds.

6 mars 1964

Cassius Clay se convertit à l'Islam et prend le nom de Mohamed Ali.

1966

Mohamed Ali refuse sa conscription. Le statut d'objecteur de conscience lui est refusé. L'un de ses combats est annulé en raison de son refus de servir et la WBA lui retirera son titre. Cette même année, son combat de Francfort en Allemagne est le premier événement sportif retransmis en couleur par satellite. Un autre, à l'aérodrome de Houston, attire 35.460 spectateurs, soit la plus forte audience enregistrée lors d'un match de boxe.

6 février 1967



Il récupère le titre WBA en dominant Ernie Terrell mais est inculpé trois mois plus tard pour son refus d'être incorporé et déchu de sa ceinture. En juin, Miohamed Ali est inculpé et condamné à cinq ans de prison et 10.000 dollars d'amende. Il évite la prison mais ne peut toujours pas combattre. Deux ans plus tard, après avoir à nouveau refusé l'incorporation, il est condamné une nouvelle fois à cinq années de prison et 10.000 dollars d'amende.

3 février 1970

Mohammed Ali, interdit de boxe, annonce sa retraite mais dispute quelques exhibitions avant d'être relaxé par la Cour suprême des Etats-unis. Le 26 octobre, il fait son retour officiel en battant Jerry Quarry à Atlanta puis signe pour défier Joe Frazier, sacré champion des lourds en son absence, pour la somme record de 2,5 millions de dollars.

8 mars 1971

Il s'incline sur décision après 15 rounds contre Joe Frazier, sa première défaite chez les pros. Après avoir reconquis le titre des lourds le 30 octobre 1974 à Kinshasa contre George Foreman, invaincu jusque-là, le 1er octobre 1975, celui qu’on appelle “The Greatest” remporte un combat épique à Manille contre Joe Frazier qui jette l'éponge à l'appel du 15e round.

15 février 1978

Leon Spinks le détrône en quinze rounds. Sept mois plus tard, Ali remporte la revanche et devient le premier boxeur sacré trois fois chez les lourds. Le 27 juin de l’année suivante, la légende de la boxe annonce sa retraite pour la troisième fois pour mieux en sortir. Après une défaite contre le modeste Trevor Berbick le 11 décembre 1981, Mohamed Ali annonce sa retraite définitive.

1984

Des médecins diagnostiquent la maladie de Parkinson chez l'ancien boxeur, âgé alors de 42 ans. En 2005, le président américain George W. Bush remet la Medal of Freedom à Mohamed Ali, la distinction civile la plus haute aux Etats-Unis.

Le 14 novembre 2011, c’est son ancien rival Joe Frazer qui s’éteint à Philadlphie. Il se rendra à ses obsèques. Ce samedi 3 juin 2016, la légende de la boxe décède à Phoenix, au lendemain d’une hospitalisation pour soigner un problème respiratoire.