Pourquoi Antoine Griezmann porte-t-il des manches longues ?

Antoine Griezmann est le seul joueur de l'équipe de France à porter des manches longues. Interviewé par le magazine GQ à l'occasion de l'Euro 2016, le sportif avait expliqué les origines de son style.

Tatouage gênant ? Peur d'avoir froid en ce début d'été maussade ? Complexes physiques ? Rien de tout cela. En arborant des manches longues sur le terrain, Antoine Griezmann rend juste hommage à son idole : David Beckham.

Dans une longue interview au magazine GQ, l'attaquant de l'équipe de France ne tarit pas d'éloges au sujet du joueur britannique. «Je suis un fan absolu. Sur le terrain, déjà, il avait la classe. Et en dehors du terrain, il est toujours clean, bien habillé, bien coiffé. Je me souviens de lui aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 : il arrive sur un bateau et sa coupe de cheveux ne bouge pas ! Je suis vraiment fan. Je joue en manche longue parce que lui le faisait aussi, j'ai aussi pris son numéro, le 7».

Côté coupe de cheveux, l'attaquant de l'Atletico Madrid rêve de la même coiffure que son idole. Problème : si ses cheveux ont la même couleur et sont raides comme la star, ils sont encore un peu courts. Le joueur ne perd pourtant pas espoir : «L'été va arriver, je vais essayer de patienter six mois».

