Grand Prix du Brésil de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Sacré au Mexique, Lewis Hamilton va étrenner son cinquième titre mondial, ce dimanche 11 novembre, au Grand Prix du Brésil. La course est à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h10 sur Canal+ Sport.

La saison de Formule 1 a déjà rendu son verdict. A deux courses du terme, Hamilton s’est coiffé d’une nouvelle couronne de champion du monde, égalant le légendaire Juan Manuel Fangio au palmarès des pilotes le plus titrés. «Fangio est et restera notre parrain à nous les pilotes. Avoir réalisé ce qu’il a réalisé à une époque où la F1 était tellement dangereuse, je respecte cela immensément. Je suis donc très heureux de voir mon nom aux côtés du sien. Je suis aussi très fier de voir le nom de Hamilton là-haut pour toujours», s’est il félicité à l’issue de son sacre à Mexico, où il a terminé à la 4e place. Seul Michael Schumacher fait désormais mieux que le Britannique avec ses sept titres.

Hamilton va lancer la course poursuite dès l’année prochaine, mais avant il a encore un objectif à réaliser cette saison. Car s’il a remporté son duel avec Sebastian Vettel dans la course au titre des pilotes, Mercedes est toujours à la lutte avec Ferrari chez les constructeurs. Quadruple tenante du titre, l’écurie allemande possède 55 points d’avance sur la Scuderia, qui n’a plus été sacrée depuis 2008. «Pour moi, nous avons toujours le Championnat des constructeurs à gagner, a insisté. Au Mexique, nous avons perdu des points (10, ndlr) par rapport à Ferrari. Il nous reste deux courses pour l’emporter.»

Autant de chances pour Vettel et Raikkonen pour tenter d’inverser la tendance et ramener l’écurie italienne au sommet de la hiérarchie. «Nous voulons finir cette année en beauté et menacer, voire détrôner Mercedes chez les constructeurs. Les gens à Maranello le méritent, et j’essaierai de marquer autant de points que possible», a assuré le pilote allemand, vainqueur l’année dernière en terre brésilienne mettant fin à trois victoires consécutives des Flèches d’Argent (Nico Rosberg en 2014 et 2015, Lewis Hamilton en 2016). C’est dire si le spectacle promet d’être indécis sur le tracé d’Interlagos souvent riche en rebondissements.