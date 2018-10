Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quinze jours après la nouvelle victoire de Lewis Hamilton au Japon, la Formule 1 a rendez-vous, ce dimanche 21 octobre, à Austin pour le Grand Prix des Etats-Unis. La course est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.

Le dénouement est proche. Si bien qu’à quatre courses de la fin de la saison, Lewis Hamilton peut être sacré dans le Texas. Pour décrocher sa cinquième couronne mondiale et égaler l’Argentin Juan Manuel Fangio au palmarès, le Britannique, qui possède 67 points d’avance sur son dauphin Sebastian Vettel, doit inscrire huit points de plus que son principal concurrent. Le pilote Mercedes compterait ainsi 75 points d’avance sur l’Allemand, soit autant que le nombre restant à attribuer. Et si le pilote Ferrari venait ensuite à remporter toutes les courses, il pourrait le rattraper en nombres de points mais pas en nombre de victoires (neuf contre cinq actuellement).

Alors que les deux favoris étaient dans un mouchoir de poche à la mi-saison, avec même un léger avantage de 14 points pour Vettel, Hamilton a complétement renversé la situation avant de prendre le large en remportant six des sept derniers Grands Prix. Et il faudrait maintenant une véritable catastrophe pour que Lewis Hamilton ne parvienne pas à ses fins. Sebastian Vettel ne se fait d’ailleurs plus trop d’illusions. «Les dernières courses ont été très faciles pour Mercedes. On verra ce qui peut se passer, nous faisons au mieux. Mais Il faudrait que quelque chose leur arrive…», a-t-il confié à Suzuka.

De son côté, Hamilton n’a pas l’intention de faire durer le suspense dans le Texas. «Honnêtement, je vais prendre les choses les unes après les autres, avait-il déclaré avant de quitter le Japon. (…) Mais j’espère être sacré au Grand Prix des Etats-Unis. D’autant qu’Austin nous réussit généralement.» Un tracé où il s’est imposé à cinq reprises en six courses…