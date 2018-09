Manchester City-Lyon, 1e journée de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lyon se déplacera sur le terrain de Manchester City pour la première journée de Ligue des champions, le mercredi 19 septembre, en direct sur RMC Sport à partir de 21h. L’Olympique lyonnais se trouve dans le groupe F avec le champion d’Angleterre, Hoffenheim et le Chakhtior Donetsk.

Les Lyonnais ont les moyens de sortir de cette poule. Un optimisme partagé par le président olympien, Jean-Michel Aulas : «On aurait pu tomber dans un groupe sans aucune chance pour nous, ce n’est pas le cas», a-t-il analysé au micro de RMC Sport.

En guise d’entrée, les Rhodaniens se rendront à l’Etihad Stadium pour affronter le dernier vainqueur de la Premier League, entraîné par Pep Guardiola. Man City est l’un des prétendants au titre européen avec une multitude de stars dans son effectif. Les redoutables attaquants sud-américains, Kun Aguero (Argentine) et Gabriel Jesus (Brésil) ou encore les rapides ailiers, Leroy Sané et Raheem Sterling. Seul le Belge Kevin De Bruyne est déjà forfait pour cause de blessure.

Lors de leur dernière participation, durant l’exercice 2016-2017, les Lyonnais n’étaient pas sortis de la phase de poule. Cette année, la qualification est largement à la portée des joueurs de Bruno Genesio. Ne pas y parvenir serait même une déception.