Ce que risque l'international marocain Amine Harit, impliqué dans un accident de voiture à Marrakech

Le footballeur international marocain Amine Harit, qui sera présenté lundi au procureur du Roi devant le tribunal de Marrakech, risque une lourde peine de prison après l'accident de voiture dans lequel il est impliqué.

Alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, l’international marocain qui a disputé la Coupe du monde en Russie et dont le passeport a été confisqué, pourrait se voir interdire de quitter le territoire.

Entre 3 mois et 10 ans de prison

Pour la suite, celui qui a été élu meilleur espoir du championnat d’Allemagne après une première saison réussie sous les couleurs de Schalke 04 (3 buts, 6 passes décisives), après un passage par le FC Nantes, risque gros. Surtout si l’enquête conclut qu’il était bel et bien au volant de la Mercedes en état d’ivresse et avec une vitesse non autorisée, comme l’ont indiqué plusieurs témoins.

Ce qui s’apparenterait donc à un homicide involontaire à la suite d’un accident peut être puni de deux façons selon la loi du royaume chérifien. Tout d’abord, quand un homicide involontaire est commis sans circonstances aggravantes, le conducteur risque une peine de prison allant de 3 mois à 5 ans, assortie d’une amende d’environ 750 euros à 3000 euros selon l’article 172 du code de la route. « Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et commet un homicide involontaire consécutif audit accident, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 7500 à 30000 dirhams. »

Toutefois la peine peut-être beaucoup plus sévère dans le cas d'un homicide involontaire avec circonstances aggravantes (état d’ébriété, excès de vitesse, défaut de permis et non-respect du code de la route). Ainsi, Amine Harit, qui se trouvait au moment des faits avec son petit frère âgé de 14 ans, pourrait avoir une peine d’emprisonnement entre 6 mois et 10 ans.

Pour rappel, la victime aurait perdu la vie à l’hôpital, peu après son arrivée en ambulance. Les médecins n’avaient pas réussi à le réanimer. D’après une source proche de l’enquête, Amine Harit aurait tenté de prendre la fuite avant d’être bloqué par des passants.