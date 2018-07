Vidéo : une énorme bagarre éclate lors d'un match de basket international

Fréquentes au hockey sur glace, les bagarres générales sont plus rares au basket, surtout au niveau international. Mais le match entre l'Australie et les Philippines a tourné au pugilat ce lundi.

La tension était forte dans ce match comptant pour les qualifications en Coupe du monde. Les évènements se sont enchaînés quand un joueur australien est tombé suite à un contact, à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps. L'un de ses coéquipiers intervient alors, frappant un joueur philippin, ce qu a définitivement mis le feu aux poudres.

No. 7 Thon Maker flying in with his knees (via @ClarkyHeraldSun) pic.twitter.com/VGuyELmlH6 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2 juillet 2018

Sur la vidéo, on voit notamment la star NBA Thon Maker (Australie) mettre des coups de genoux du haut de ses 2m15.

Quatre joueurs australiens ont finalement été disqualifiés : Thon Maker, Daniel Kickert, Cameron Gliddon et Nathan Sobey. Neuf Philippins ont été expulsés. Le match s'est donc terminé à 5 contre 3.