Wimbledon 2018 en 10 chiffres insolites

Le mythique tournoi de tennis de Wimbledon a débuté ce lundi. Voici 10 chiffres insolites à connaître avant de suivre les exploits d'Andy Murray sur le centre court.

28 tonnes de fraises vendues

Les fameuses fraises de Wimbledon ont un grand succès auprès des spectateurs, mais aussi des sportifs. Il est possible de s'en procurer au prix de 2,50 livres les dix.

7 000 litres de crème engloutis

Les fraises de Wimbledon sont servies avec de la crème, ce qui explique peut-être aussi leur succès.

100 000 litres de bière distribués

Dans les bars comme dans les stades la bière répond présente. Les amateurs de la raquette n'y échappent pas.

29 000 bouteilles de champagne consommées

Qui dit compétition sportive dit également champagne pour certains spectateurs et cela vaut aussi pour le tennis. Le champagne à Wimbledon est exclusivement du Lanson.

230 000 verres de Pimm's

La marque d'alcool anglaise à base de gin compte bien sur l'évènement pour continuer à raffraichir les supporters.

50 % reversés au remplaçant avec la règle du « 50/50 »

Cette nouvelle règle a été introduite par le All England Club pour réduire le nombre d'abandons au premier tour. A partir de cette année, les joueurs blessés ne pourront désormais plus réclamer que 50% de la prime de participation (44 000 euros cette année) s'ils se retirent au plus tard le jeudi précédant le premier tour. Les 50 % restants sont alors reversés à leurs remplaçants.

8 millimètres de pelouse

Depuis 1995, la pelouse ne doit pas dépasser 8 millimètres. Depuis sa première édition en 1877, Wimbledon est célèbre pour la qualité de ses courts.

254 centimètres pour les tests de rebond

La qualité de rebond de la balle jaune est prise très au sérieux. La hauteur à laquelle rebondit la balle, lâchée à 100 pouces du sol, dépend également de la qualité du gazon.

1 milliard de téléspectateurs

Wimbledon est une compétition très suivie : Un milliard de personnes devraient suivre au moins un match.

32 000 portions de fish and chips vendues

Le plat typique de nos amis anglais ne manque pas à l'appel cette année.