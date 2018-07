Joachim Löw reste sélectionneur de l'Allemagne

Le sélectionneur allemand Joachim Löw reste en poste malgré l'échec historique de la Mannschaft au Mondial en Russie, a annoncé mardi la Fédération allemande de football (DFB).

A la tête de la sélection allemande depuis 2006, champion du monde en 2014, Löw est sous contrat jusqu'en 2022 et devrait donc conduire l'équipe à l'Euro 2020 puis au Coupe du monde 2022 au Qatar.

Sous son règne, l'Allemagne a terminé dans le dernier carré de tous les tournois, sauf en Russie. Sa carrière a culminé avec le titre de champion du monde au Brésil en 2014.

Bien que l'équipe championne du monde en titre ait été éliminée au premier tour, terminant dernière de son groupe avec deux défaites et une seule victoire, la Fédération allemande (DFB) s'était prononcée pour un maintien de Joachim Löw, mais lui-même avait demandé quelques jours de réflexion.

Son employeur, le président de la DFB Reinhard Grindel, avait pris le risque de le conforter quelques heures seulement avant la dernière défaite 2-0 contre la Corée du Sud, qui a sonné le glas des espoirs allemands: «Avant le Mondial, nous avons décidé de prolonger le contrat de Joachim Löw (jusqu'en 2022) parce que nous pensons que personne mieux que lui ne peut gérer la reconstruction qui sera indispensable après le Mondial quoi qu'il arrive», avait-il dit.

Au retour en Allemagne, M. Grindel avait laissé à Löw le choix de son destin, tout en répétant qu'il espérait le garder à la tête de la sélection.

Sous le choc, Joachim Löw lui-même n'avait pas voulu se prononcer : «Il est trop tôt pour répondre... On va devoir discuter, on verra comment ça continue», avait-il dit. «L'équipe n'a pas montré ce qu'elle pouvait faire en temps normal et moi, en tant qu'entraîneur, je suis responsable. Je dois évidemment me demander pourquoi nous n'avons pas réussi».