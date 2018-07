Les 10 plus beaux buts de la Coupe du monde 2018

Pour en prendre plein les yeux, retour sur les plus beaux buts inscrits depuis le début de la compétition.

Coutinho face à la Suisse

Pour son entrée en lice, La Seleção de Neymar a ouvert le score face à la Suisse avec un sublime but du barcelonais Philippe Coutinho à la 20e minute. Après avoir récupéré le ballon sur le côté gauche à 20 mètres du but, Coutinho vient trouver la lucarne de Sommer avec une frappe délicieusement enveloppée.

20è, 1-0



QUEL BUT



Devant la surface décalé un peu sur la gauche, Coutinho déclenche une frappe enveloppée SUBLIME, ça touche le poteau avant de rentrer dans le but de Sommer, 1-0 pour le Brésil !



Regardez, c'est une pépite https://t.co/IZujqPS62x — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 17, 2018

Nacho face au Portugal

Après le doublé de Diego Costa, le latéral droit de la Roja donne l’avantage à son pays grâce à une sublime demi-volée du droit venue trouver le poteau gauche, puis le poteau le droit, avant de terminer dans les filets.

Quaresma face à l’Iran

Quelques instants avant la mi-temps, le Portugais Ricardo Quaresma a libéré son équipe en trouvant la faille dans la solide défense iranienne. Après un une-deux avec André Silva, Quaresma inscrit un superbe extérieur du pied droit en pleine lucarne.

Le coup-franc de CR7 face à l'Espagne

Alors que l’Espagne menait 3-2, CR7 a permis d’éviter la défaite à son équipe en égalisant à la toute fin du match grâce à un coup-franc magnifiquement tiré et dont lui seul a le secret. Le quintuple Ballon d'or madrilène est venu trouver la lucarne de David De Gea, à une vingtaine de mètres dans l’axe, grâce à une délicieuse frappe du pied droit.

Adnan Januzaj face à Angleterre

Titulaire face à l’Angleterre, Adnan Januzaj a inscrit son premier but sous le maillot de la Belgique. Et quel but ! Servi dans la surface et après son crochet devant Danny Rose, le milieu de 23 ans exécute une sublime frappe enroulée du gauche qui trompe Jordan Pickford.

Ahmed Musa face à l'Islande

Auteur d’un joli doublé, Ahmed Musa a offert au Nigéria une première victoire contre l’Islande. L’attaquant du CSKA Moscou a inscrit son premier but d’un magnifique contrôle en extension suivi d’une demi-volée.

Musa régale contre l'Islande



Musa régale contre l’Islande



Un premier but magnifique : contrôle en extension suivi d’une demi-volée imparable !





Suivez 100% des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA seulement sur beIN SPORTShttps://t.co/LdtAUN4rW6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2018

Di Maria face à la France

Lors des huitièmes de finale entre la France et l’Argentine et quelques minutes avant la fin de la première période, Angel Di Maria, trouvé seul dans l'axe à 25 mètres, offre l’égalisation aux Argentins grâce à une frappe imparable pour Hugo Lloris. Le PSG a d’ailleurs relayé l’information sur son compte Twitter, célébrant sa joie pour son joueur.

41'



41'





Ohhhh le missile d'Ángel Di María dans la lucarne de Lloris



#PSGWorldCup pic.twitter.com/QjGHyb7eJB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 30, 2018

Pavard face à l’Argentine

Alors que les Bleus étaient menés 2-1 face à l’Argentine, Benjamin Pavard libère l’équipe de France grâce à un but monstrueux de l’extérieur du pied droit, qui vient se loger dans la lucarne d'Armani. Inscrit sur un centre d’Hernandez, c’est le premier but en équipe de France pour le jeune latéral du VFB Stuttgart.

57è, 2-2



BUT FRANCAIS



CHEF D'OEUVRE DE PAVARD





Sur un centre d'Hernandez, le ballon parvient à Pavard à 20m. Il ne se pose pas de question, et sa demi-volée de l'extérieur du droit termine dans la lucarne opposée, 2-2 !!

Takashi Inui face à la Belgique

Lors des huitièmes de Finale entre la Belgique et le Japon, le milieu japonais Takashi Inui profite de la défense laxiste des Belges pour inscrire le deuxième but de la rencontre d’une frappe lointaine incroyable. Courtois ne peut rien faire face à ce boulet de canon.

52è, 0-2



NOUVEAU BUT JAPONAIS



INUI DE LOIN





Incroyable mais vrai, le Japon mène 2-0 face à la Belgique grâce à un coup de canon de Takashi Inui devant la surface, Courtois ne peut rien !!



Regardezhttps://t.co/4jBDwKWy3N — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 2, 2018

Mertens face au Panama

Alors que la Belgique avait du mal à trouver la faille contre le Panama, le napolitain Dries Mertens a soulagé son équipe au retour des vestiaires en ouvrant le score avec une superbe reprise de volée face à laquelle le portier panaméen n’a pu rien faire.