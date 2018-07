NBA : La folle rumeur qui annonce Kevin Durant aux Knicks

Double MVP des NBA Finals, Kevin Durant n’a aucune raison valable de quitter les Warriors de Golden State à l’heure actuelle. Il vient de signer un contrat de deux ans avec la franchise californienne (1 an garanti + 1 an supplémentaire en option pour 2020), une décision sur le court terme qui vient de permettre au club d’utiliser l’argent économisé (environ 5 millions de dollars) pour signer DeMarcus Cousins.

Son choix de ne prolonger que sur une courte période avec les Warriors s’explique par le fait que cela lui permettra de signer un contrat plus long et lucratif en 2019, une fois que l’équipe sera en possession de ses «Bird rights» (qui s’obtiennent après trois saisons passées au sein d’un même club). En gros, cette décision de Kevin Durant aide le front office financièrement sur le court terme, et lui permettra de gagner plus d’argent sur le long terme (221 millions de $ sur 5 ans). S’il décide de rester à Golden State.

Klay Thompson et Draymond Green seront eux aussi éligibles pour obtenir un contrat maximal en 2019 et 2020 respectivement. Ce qui devrait poser de gros problèmes de trésorerie aux Warriors qui pourraient ne pas avoir d’autre choix que de se séparer de l’un ou l’autre. A moins que Kevin Durant décide de partir de lui-même.

Pour ceux qui auraient manqué la parade des Warriors après leur titre, l’humour utilisé par les dirigeants aux dépends de l’ailier a été perçu par certains comme le signe que les relations ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît entre Durant et le front office. Steve Kerr lui-même a reconnu avoir eu une conversation avec l’ailier pendant la saison pour s’assurer de son bien-être au sein de l’effectif lors d’un podcast avec Zach Lowe, journaliste du site américain ESPN. Ce dernier a d’ailleurs rédigé un excellent article sur la personnalité complexe de Kevin Durant dans la foulée.

Ce même Zach Lowe a récemment affirmé lors d’un podcast que les Knicks préparaient leur avenir avec en ligne de mire la volonté de recruter Kevin Durant dans un avenir plus ou moins proche, 2019 ou 2020. Voir plus tard.

Lowe on Kevin Durant: "If you think the Knicks noise is bogus, it's not ... I'm not saying he's going there ... I'm saying they are absolutely planning their offseason around him. Absolutely, 100%"





Windhorst adds "Rachel Nichols is all over that." https://t.co/WMLpGg6MUT

— Knicks Film School (@KnickFilmSchool) 2 juillet 2018