Coupe du monde : les qualifiés et le tableau des quarts de finale

On connaîtra mardi soir l'ensemble des qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

En l'emportant face à l'Argentine (4-3), samedi 30 juillet, l'équipe de France a gagné sa place pour les quarts de finale. Les Bleus connaissent désormais le nom de leur adversaire. L'Uruguay s'est en effet imposée face au Portugal, à Sotchi, grâce notamment à un doublé d'Edinson Cavani (7e et 71e). L'Angleterre a quant à elle décroché mardi soir à l'issue d'une séance de tirs aux buts face à la Colombie le dernier billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde et affrontera la Suède, qui s'est qualifiée plus tôt aux dépens de la Suisse.

Les qualifies

France, Uruguay, Russie, Croatie, Brésil, Belgique, Suède, Angleterre.

Les éliminés

Argentine, Portugal, Espagne, Danemark, Mexique, Japon, Suisse, Colombie.

Le calendrier des quarts de finale

France-Uruguay : le 6 juillet à 16 h

Brésil - Belgique : le 6 juillet à 20 h

Suède - angleterre : le 7 juillet à 16 h

RUSSIE-CROATIE : le 7 juillet à 20 h