Combien gagne le vainqueur du Tour de France ?

Le Tour de France 2018 s’élancera le 7 juillet de Noirmoutier-en-l'île avant de s’achever, le 29 juillet, sur la mythique avenue des Champs-Elysées.

Il sera alors temps de faire les comptes et de récompenser le vainqueur, mais aussi tous les lauréats des divers prix qui accompagnent les trois semaines de courses. Et les récompenses financières sont nombreuses entre le classement général, le classement par points, le classement du meilleur grimpeur, les vainqueurs d’étape ou encore le coureur le plus combatif. Voici le détail des primes accordées aux coureurs.

Classement général

En 2017, Chris Froome avait empoché la somme de 500.000 euros. Son dauphin, Rigoberto Uràan, était reparti avec 200.000 euros, alors que Romain Bardet, qui avait terminé sur la 3e marche du podium, avait récolté 100.000 euros. Un chèque de 1.000 euros a été remis du 20e au dernier.

4e : 70 000 euros



5e : 50 000 euros



6e : 23 000 euros



7e : 11 500 euros



8e : 7 600 euros



9e : 4 500 euros



10e : 3 800 euros



11e : 3 000 euros



12e : 2 700 euros



13e : 2 500 euros



14e : 2 100 euros



15e : 2 000 euros



16e : 1 500 euros



17e : 1 300 euros



18e : 1 200 euros



19e : 1 100 euros

Classement général par points

Porteur du maillot vert à l’arrivée, Peter Sagan avait touché 25.000 euros. Respectivement deuxième et troisième, Marcel Kittel et Michael Matthews avaient récolté 15.000 euros et 10.000 euros.

4e : 4 000 euros



5e : 3 500 euros



6e : 3 000 euros



7e : 2 500 euros



8e : 2 000 euros

Classement général du meilleur grimpeur

Les mêmes sommes avaient été attribuées aux trois premiers du classement général final du meilleur grimpeur à savoir 25.000 euros pour Rafal Majka, 15.000 euros pour Thomas de Gendt et 10 000 euros pour Jarlinson Pantano.

4e : 4 000 euros



5e : 3 500 euros



6e : 3 000 euros



7e : 2 500 euros



8e : 2 000 euros

Classement général du meilleur jeune

Ce prix, qui récompense les meilleurs coureurs de moins de 25 ans, est un peu moins généreux. Vainqueur en 2017, Simon Yates avait perçu 20.000 euros. Louis Meintjes et Emanuel Buchmann ont respectivement eu le droit à 15.000 euros et 10.000 euros.

4e : 5.000 euros

Classement par équipes

Sky, qui avait terminé en tête du classement par équipes, a touché un chèque de 50 000 euros, contre 30 000 euros pour AG2R La Mondiale (2e) et 20.000 euros pour Trek-Segafredo (3e).

4e : 12.000 euros



5e : 8.000 euros

Super combatif

Désigné comme le super combatif de la Grand Boucle 2017, Warren Barguil a rajouté 20.000 euros à sa cagnotte.

Victoire d’étapes

1er : 11 000 euros



2e : 5 500 euros



3e : 2 800 euros



4e : 1 500 euros



5e : 830 euros



6e : 780 euros



7e : 730 euros



8e : 670 euros



9e : 650 euros



10e : 600 euros



11e : 540 euros



12e : 470 euros



13e : 440 euros



14e : 340 euros



15e-20e : 300 euros

Porteur du maillot jaune

500 euros par jour porté

Sprints intermédiaires

1er : 1 500 euros



2e : 1 000 euros



3e : 500 euros

Porteur du maillot vert

300 euros par jour porté

Cols hors catégorie

1er : 800 euros



2e : 450 euros



3e : 300 euros

Cols 1ère catégorie

1er : 650 euros



2e : 400 euros



3e : 100 euros

Cols ou côtes 2e catégorie

1er : 500 euros



2e : 250 euros

Cols ou côtes 3e catégorie

1er : 300 euros

Cols ou côtes 4e catégorie

1er : 200 euros

Porteur du maillot blanc à pois rouges

300 euros par jour porté

Porteur du maillot blanc

300 euros par jour porté

Classement par équipes par étapes

1er : 2 800 euros

Prix du coureur le plus combatif à chaque étape

1er : 2 000 euros