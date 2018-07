Coupe du monde 2018 : le réveil attendu de Griezmann face à l'Uruguay

Antoine Griezmann se fait toujours attendre dans cette Coupe du monde. L’attaquant tricolore est loin du «Grizou», qui avait porté l’équipe de France jusqu’en finale de l’Euro il y a deux ans, avec seulement deux petits buts inscrits sur penalty en Russie.

Ses prestations en demi-teinte n’ont pas empêché les Bleus de tracer leur route pour atteindre les quarts de finale. Mais ils auront besoin d’un Griezmann à son meilleur niveau, vendredi, pour se défaire d’une coriace équipe d’Uruguay, qu’il connait mieux que personne. Même s’il n’a encore jamais mis les pieds dans ce pays de 3,5 millions d’habitants situé entre l’Argentine et le Brésil, le natif de Mâcon est très imprégné de la culture uruguayenne depuis le début de sa carrière à la Real Sociedad.

Elle s’est renforcée à son arrivée à l’Atlético Madrid, qui développe un football similaire à la Céleste. «Ils jouent tous ensemble et donnent tout pour le coéquipier, a-t-il confié en début de semaine. C’est beau, parce que c’est ce que je vis tous les jours à l’Atlético. J’adore ça. (…) J’ai un peu leur style, je ne lâche rien, je donne tout.» Il a aussi l’avantage de côtoyer au quotidien la défense centrale de l’Uruguay, formée de José Maria Gimenez et Diego Godin, si difficile à prendre à défaut avec un seul but concédé dans ce Mondial.

«C’est plus difficile de jouer contre un ami comme Diego, parce qu’il connaît tout de toi, mais je connais aussi tout de lui et de Gimenez. Ça va se jouer à des détails.» Des détails qu’il devra exploiter pour trouver la faille et mettre les Bleus sur de bons rails. D’autant que l’équipe de France est invaincue lors des 18 matchs au cours desquels Antoine Griezmann a marqué (16 victoires, 2 nuls). L’attaquant tricolore sait ce qui lui reste à faire…