France-Uruguay : l’hypothèse Fekir

Alors que les dernières informations laissaient penser que le staff des Bleus hésitait entre Tolisso et Lemar pour remplacer Matuidi, suspendu pour le quart de finale face à l’Uruguay, les dernières performances de Nabil Fekir à l’entraînement pourraient redistribuer les cartes.

Outre ces bonnes séances d’entraînements, le profil de Nabil Fekir, habile dans les petits espaces et intéressant à la création, sème le doute dans l’esprit du sélectionneur, selon les informations de l’Equipe.

Ainsi, l’absence d’Edinson Cavani incite le staff de l’équipe de France à penser que l’Uruguay pourrait évoluer avec un bloc encore plus bas et regroupé qu’à l’accoutumé. Didier Deschamps s’attend donc à ce que les Bleus aient la possession du ballon.

Dès lors, les capacités techniques et d’organisation du jeu de l’attaquant lyonnais constituent des atouts qui pourraient être indispensables. Par ailleurs, sa qualité de frappe pourrait également être une solution face à la défense très regroupée de la Celeste.

Le joueur choisi, qu’il s’agisse de Tolisso, Lemar ou Fekir, évoluera sur l’aile gauche. Un poste qui n’est clairement pas celui auquel le Lyonnais est le plus à l’aise, mais le profil des attaquants français nuance ce problème. Ainsi, comme on l’a vu face à l’Argentine, Mbappé et Griezmann permutent énormément, et l’éventuel présence de Fekir, habitué aux mêmes mouvements à Lyon avec Depay et Traoré, ne devrait pas bouleverser les choses.

Tolisso conserve malgré tout une longueur d’avance au regard de sa polyvalence, de son gout pour le duel et de son volume de jeu, qui sera forcément un atout important face à une équipe aussi rugueuse et disciplinée que la Celeste. Mais le peu d’informations qui filtrent du staff des bleus à la veille du match, entraînements à huis-clos oblige, laisse penser que le débat est plus ouvert qu’il n’y paraissait il y a encore quelques jours.