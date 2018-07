Tour de France 2018 : Froome pour un incroyable doublé, Bardet pour l'histoire

Le Tour de France est de retour pour une 105e édition qui s’annonce palpitante. Cette année, plusieurs difficultés attendent le peloton, qui prendra le départ samedi de l’île de Noirmoutier pour rallier Fontenay-le-Comte.

Entre les potentielles bordures sur les routes vendéennes, les pavés du Nord et les nombreuses étapes de montagne, les coureurs auront fort à faire. Notamment Christopher Froome, tenant du titre.

Blanchi en début de semaine pour son contrôle anormal au salbutamol, le Britannique repart à la conquête du maillot jaune, qu’il espère ramener pour la 5e fois à Paris – record codétenu par Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

Une meute derrière lui... dont BArdet

Il espère aussi réaliser un incroyable doublé Giro-Tour de France. Une performance inédite depuis 1998 et Marco Pantani. «Je vais tenter de remporter un quatrième grand tour consécutif (Tour de France et Vuelta en 2017, Giro et Tour de France en 2018, ndlr), a confié le leader de la formation Sky. C’est le plus grand challenge de ma carrière.»

Une tâche rendue toutefois plus difficile par le fait que le «Kenyan blanc», qui pourrait être pris en grippe par le public lors de cette Grande Boucle, risque d’être émoussé par ses efforts sur les routes transalpines. Ses nombreux concurrents devraient en profiter. Entre le Colombien Nairo Quintana, l’Espagnol Mikel Landa, l’Italien Vincenzo Nibali, le Néerlandais Tom Dumoulin, l’Australien Richie Porte et le Britannique Adam Yates, la «chasse au Froome» est lancée.

Dans cette liste de favoris, figure Romain Bardet. Deu­xième en 2016 et troisième en 2017, le coureur de l’équipe AG2R espère, et peu, être le successeur tant attendu de Bernard Hinault (1985). «Je n’ai jamais été aussi bien entouré, s’est-il réjoui. On est très ambitieux.» Suffisant pour être en jaune le 29 juillet prochain ?