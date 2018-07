Un arbitre argentin désigné pour le match France-Uruguay

Car la Fédération internationale a désigné un arbitre argentin, Nestor Pitana, pour ce match qui se jouera vendredi à 16h.

Un choix qui a mis les réseaux sociaux en ébullition. Outre le fait que la France ait éliminé l’Argentine au tour précédent, les Uruguayens se plaignent eux-aussi de ce choix, rappelant la rivalité sportive qui oppose la Celeste et l’Albiceleste.

Last England vs Colombia we had USA/Canadian refs and we had a terribly one sided calls at which point the ref lost control ... now you have 3 Argentinian refs for an Uruguay vs France game?!? HAVE YOU NO SHAME @FIFAcom ... Uruguayans and French deserve a fair impartial refs!

