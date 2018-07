Les Bleus qualifiés en demi-finale du Mondial : revivez leurs buts en vidéo

L’équipe de France s’est qualifiée pour la sixième fois de son histoire, la première depuis 2006, pour le dernier carré de la Coupe du monde. Grâce à sa victoire 2-0 contre l’Uruguay, les hommes de Didier Deschamps rejoignent les demi-finales du Mondial russe.

Peu de temps avant la mi-temps, à la 40e minute de jeu c’est Raphaël Varane qui a ouvert le score pour l’équipe de France. D’une superbe tête décroisée et à la réception d’un très bon coup franc d’Antoine Griezmann le défenseur central des Bleus a envoyé le ballon dans les filets de Muslera.

Au retour des vestiaires, les hommes de Deschamps ont continué à pousser sur la cage de la Celeste. Et c’est Antoine Griezmann, à la 61e minute de jeu qui a fait le break pour les Bleus. Ces derniers peuvent dire merci à Fernando Muslera. Pourtant sur la trajectoire du ballon, le gardien uruguayen a fait une énorme erreur de main et a vu le ballon terminer sa course au fond de ses filets.

Après cette victoire, les Bleus attendent le vainqueur du deuxième quart de finale entre le Brésil et la Belgique. Les deux formations s'affrontent ce vendredi à 20h.