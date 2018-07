Tolisso titulaire : découvrez la composition de l'équipe de France contre l'Uruguay

Corentin Tolisso a été choisi par Didier Deschamps pour remplacer Blaise Matuidi, suspendu, face à l'Uruguay. Le milieu de terrain du Bayern Munich débutera ainsi le quart de finale face à l'Uruguay.

Le doute planait encore pour savoir qui serait titulaire à la place de Blaise Matuidi face à l’Uruguay. L’option Nabil Fekir un temps évoquée, c’est finalement le joueur du Bayern Munich qui a eu les faveurs de son sélectionneur et qui débutera le quart de finale des Bleus ce vendredi à 16h.

Le joueur du Bayern Munich formé à l’Olympique Lyonnais, sera aligné dans le couloir gauche des Bleus. Pour le reste, Didier Deschamps fait confiance à l’équipe qui a battu l’Argentine (4-3) en huitième de finale.

Les latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont bien titulaires avec la charnière Varane-Umtiti dans l’axe. Au milieu de terrain c’est du grand classique avec le duo Pogba-Kanté et en attaque Mbappé, Griezmann et Tolisso seront donc chargés d’alimenter Olivier Giroud en ballon.

La composition des Bleus :

Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Pogba, Kanté – Mbappé, Griezmann, Tolisso – Giroud