Tony Parker quitte les San Antonio Spurs pour les Charlotte Hornets

Dix-sept saisons, quatre titres de champion NBA, un titre de MVP (meilleur joueur) des finales, une dynastie entrée dans la légende de la ligue : Tony Parker est une légende à San Antonio.

Le meneur de jeu, meilleur joueur de l’histoire du basket français, s’est engagé pour deux saisons et dix millions de dollars. Nicolas Batum avait vendu la mèche un peu plus tôt dans la journée, avec un tweet transparent, accompagné de deux drapeaux français : «Numéro 9, je te vois bientôt à Buzz City, mon frère».

Number 9, I see you soon in Buzz City my big bro... x

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) 6 juillet 2018