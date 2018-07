Coupe du monde 2018 : 20.000 personnes attendues devant l'hôtel de ville de Paris pour France-Belgique

Ce sera le premier événement d'ampleur à Paris pour la Coupe du monde 2018 : un écran géant sera installé devant la mairie, ce mardi soir, à l'occasion de France Belgique à 20h.

Ce sont ainsi 20.000 personnes qui sont attendus sur le parvis de l'Hôtel de ville, devant un écran de 62 m2. Le lieu sera accessible dès 18h, par l’avenue Victoria. Les bouteilles en verre ou d'alcool ainsi que les fumigènes seront interdits. Il est aussi recommandé aux spectateurs de ne pas apporter de sac afin de pouvoir passer plus vite les contrôles. La maire de Paris, Anne Hidalgo devrait assister au match dans la foule.

Demain, la demi-finale de Coupe du monde opposant la France à la Belgique sera diffusée sur écran géant sur le Parvis de l’Hôtel de Ville ! #AllezLesBleus #FiersDÊtreBleus #Paris pic.twitter.com/VmimCFy71r — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 9 juillet 2018

Pour les résidents du quartier, le stationnement sera interdit dès mardi 9h du matin, et jusqu'à 23h, dans un périmètre autour de la place : Rue Saint-Martin, entre le quai le Gesvres et la rue de Rivoli - rue de Rivoli, entre la rue Saint-Martin et la rue Lobau - rue Lobau (non incluse) - quai de l’Hôtel de Ville, entre le pont d’Arcole et la rue Lobau- quai de Gesvres, entre le pont d’Arcole et la rue Saint-Martin.

A noter que les stations proches de métro seront fermées. Ce sera le cas de celle de l'Hôtel de Ville (ligne 1 et 11), dès 17h30. A partir de 19h, ce sera au tour de celles d'Étoile (ligne 1, 2, 6 et RER A) et de Georges V (ligne 1), desservant les Champs-Elysées, qui fermeront leurs portes.

De son côté, la préfecture de police a d'ores et déjà prévu la sécurisation de l'avenue des Champs-Elysées en cas de victoire de l'équipe de France. Au total, 1.200 membres des forces de l'ordre seront déployés pour l'événement.