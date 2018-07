Coupe du monde 2018 : France-Belgique, le match des coéquipiers

La première demi-finale de la Coupe du monde 2018, entre la France et la Belgique, propose de nombreux duels entre coéquipiers évoluant dans le même club.

En cumulant les deux effectifs, Français et Belges sont au total vingt-cinq à se cotoyer en clubs. Le PSG, Chelsea et Tottenham (quatre joueurs) seront les trois formations les plus représentées pour cette demi-finale, à Saint-Pétersbourg.

Paris Saint-Germain :

France : Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola.

Belgique : Thomas Meunier (suspendu pour cette rencontre).

Chelsea :

France : Olivier Giroud, N'Golo Kanté.

Belgique : Thibault Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi (prêté les six derniers mois au Borussia Dortmund).

Tottenham :

France : Hugo Lloris.

Belgique : Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Moussa Dembele.

Manchester City :

France : Benjamin Mendy.

Belgique : Vincent Kompany, Kevin De Bruyne.

Manchester United :

France : Paul Pogba.

Belgique : Marouane Fellaini, Romelu Lukaku.

FC Barcelone :

France : Samuel Umtiti, Ousmane Dembele.

Belgique : Thomas Vermaelen.

Monaco :

France : Thomas Lemar, Djibril Sidibé.

Belgique : Youri Tielemans.