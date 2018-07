Croatie-Angleterre en demi-finale de Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Croatie et l'Angleterre s'affrontent mercredi 11 juillet en demi-finale de la Coupe du monde. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur TF1 et beIN SPORTS 1.

Le vainqueur de cette rencontre devait affronter la France ou la Belgique dans une finale de Coupe du monde inédite, quelle que soit l'affiche.

Les Croates rêvent d'accéder à leur première finale, après avoir déja fait aussi bien qu'en 1998 lorsqu'ils avaient été éliminés en demi-finale par la France, future championne du monde. Les Anglais ambitionnenent pour leur part de marcher sur les traces de Bobby Charlton et Geoffrey Hurst, qui avaient remporté à Wembley la seule Coupe du monde de l'histoire des Three Lions.

Luka Modric face à harry Kane

Difficile de faire des pronostics avant cette rencontre qui opposent deux équipes talentueuses. La Croatie possède toutefois plus d'expérience et compte surtout dans ses rangs le prodige Luka Modric, épaulé par Rakitic et Mandzukic. En quart de finale, la sélection au damier a prouvé qu'elle avait un mental à toute épreuve en l'emportant aux penalties contre la Russie, pays hôte de la compétition, après un match sous haute tension.

Les Anglais, dont la jeunesse rappelle celle de l'équipe de France, comptera sur son capitaine et meilleur buteur de la Coupe du monde, Harry Kane. Mais ils auront aussi besoin de Raheem Sterling et Dele Alli, que le sélectionneur visait directement lorsqu'il a appelé ses hommes à «saisir cette chance historique» que représente une participation aux demi-finales de la Coupe du monde.