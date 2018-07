Que sont devenus les Champions du monde 1998 ?

Vingt ans après leur sacre, les 22 Champions du monde 1998 ont connu des trajectoires différentes de consultant à entraîneur en passant même par vendeur de piscines. Revue d’effectif.

Fabien Barthez

Fabien Barthez a raccroché les gants en 2007 après une dernière saison au FC Nantes. Mais le «divin chauve» n’a pas arrêté sa carrière sportive puisqu’il s’est lancé dans le sport automobile. Avec Olivier Panis, il a même monté sa propre écurie nommée «Panis Barthez Compétition» et engagé en European Le Mans Series cette saison. Champion de France FFSA GT en 2013, Barthez a participé à trois éditions des 24 Heures du Mans avant de relever, cette saison, le challenge de la Blancpain GT Series.

Bernard Lama

Bernard Lama a effectué une dernière saison à Rennes avant de stopper sa carrière en 2001. L’ancien gardien du PSG a connu expérience de sélectionneur à la tête du Kenya en 2006, mais elle n’aura duré que deux mois. Rentré en Guyane à l’issue de sa carrière, il se consacre à son association Diambars, créée avec notamment Patrick Vieira. En 2012, il a également lancé Dilo, une usine de production d’eau minérale et de source produisant une grande partie de l’eau vendue en Guyane.

Lionel Charbionner

Lionel Charbonnier n’a pas décroché du football. Alors qu’il a arrêté sa carrière de joueur en 2001, l’ancien gardien d’Auxerre et des Glasgow Rangers a passé dans la foulée ses diplômes d’entraîneur avec réussite. Il a connu sa première expérience à la tête du Stade Poitevin avant de diriger Sens, Tahiti ou encore Istres. Passionné d’équitation, il a également endossé le costume de consultant, officiant actuellement sur Eurosport et RMC.

Lilian Thuram

Lilian Thuram a été contraint d’arrêter sa carrière en 2008 en raison d’une malformation cardiaque alors qu’il s’apprêtait à s’engager avec le PSG. La même année, il a créé la fondation Lilian Thuram-Education contre le racisme. L’ancien défenseur, qui prend régulièrement position sur ce sujet comme ceux liés à l’égalité et l’immigration, a été l’auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème. Il a notamment été le lauréat du Prix Séligmann 2010 contre le racisme pour son ouvrage Mes étoiles noires - De Lucy à Barack Obama.

Marcel Desailly

Marcel Desailly a raccroché les crampons en 2007 à l’issue d’une ultime expérience au Qatar. L’ancien défenseur est très rapidement devenu consultant à la radio et à la télévision. Adepte des réseaux sociaux, et particulièrement de Twitter, «Cap’tain Marcel», qui apparait également dans plusieurs spots publicitaires, est actuellement l’un des consultants phares de beIN SPORTS.

Laurent Blanc

Laurent Blanc a décidé d’arrêter sa carrière en 2003 après trois saisons passées à Manchester United. Après avoir passé et obtenu ses diplômes d’entraîneur, il est nommé à la tête de Bordeaux en 2007 avant de devenir le sélectionneur de l’équipe de France de 2010 à 2012 et le coach du PSG de 2013 à 2016. Il est actuellement à la recherche d’un nouveau challenge.

Bixente Lizarazu

Bixente Lizarazu a tourné la page de sa carrière en 2006. Et il n’a pas tardé à entamer sa reconversion dans les médias. Passionné de surf, de voile et de plongée, l’ancien latéral est devenu consultant à la radio, en presse écrite et surtout à la télévision, où il commente les matchs de l’équipe de France sur TF1. Il a aussi réalisé plusieurs documentaires.

Vincent Candela

Vincent Candela a rangé ses crampons en 2007. Et l’ancien défenseur vit toujours en Italie, où il a passé la majeure partie de sa carrière. Il a, lui aussi, entamé une reconversion dans les médias aussi bien de l’autre côté des Alpes qu’en France. Il a également ouvert deux restaurants, l’un près de Montpellier et l’autre à Rome.

Frank Leboeuf

Frank Leboeuf a achevé sa carrière en 2005 au Qatar. Parti vivre aux États-Unis, il s’est lancé dans la comédie avec quelques rôles au théâtre et au cinéma comme dans le film Une merveilleuse histoire du temps. Il est aussi devenu consultant à la radio et à la télé, aujourd’hui sur RMC et sur la chaine SFR Sport après être passé sur TF1.

Christian Karembeu

Christian Karembeu a vécu sa dernière expérience de joueur à Bastia en 2005. Comme beaucoup de ses coéquipiers, il a entamé une carrière de consultant et de présentateur télé. En 2013, il a également intégré l’encadrement de l’Olympiakos, l’un de ses anciens clubs, en tant que conseiller. Il a aussi été nommé ambassadeur de la Fifa.

Alain Boghossian

Alain Boghossian a été contraint de raccrocher en 2003 en raison de blessures récurrentes. A la fin de sa carrière, il s’est adonné à son autre passion qu’est le golf, intégrant notamment la fédération française de golf. En 2008, il a été nommé adjoint de Raymond Domenech à la tête des Bleus. Il est resté en poste jusqu’en 2012 et le départ de Laurent Blanc. Depuis 2014, il est consultant sur Eurosport.

Patrick Vieira

Patrick Vieira a mis un terme à sa carrière à Manchester City en 2011 avec l’ambition de devenir entraîneur. Ambassadeur puis responsable du développement de City en Angleterre et à l’étranger, il s’est fait la main avec la réserve des Citizens lors de la saison 2013-2014. Depuis 2016, il est à la tête du New-York City FC en Major League Soccer (Etats-Unis).

Didier Deschamps

Didier Deschamps a remisé les crampons au placard en 2001. Dans la foulée, il a enfilé le costume d’entraîneur en prenant place sur le banc de Monaco, de la Juventus Turin et l’Olympique de Marseille avec succès à chaque fois. Depuis 2012, l’ancien capitaine emblématique des Bleus est le sélectionneur de l’équipe de France qu’il va tenter de ramener sur le toit du monde en Russie.

Emmanuel Petit

Emmanuel Petit a arrêté sa carrière en 2004 après une 3e et dernière saison à Chelsea. Le dernier buteur de la finale de la Coupe du monde 1998 est lui aussi devenu consultant. Il a commencé sur France Télévisions avant d’être aujourd’hui sur SFR Sport et RMC. Il a également sorti une autobiographie intitulée Franc-tireur.

Youri Djorkaeff

Youri Djorkaeff a vécu une dernière expérience au New York Red Bulls avant de raccrocher en 2006. Depuis, le «Snake» est resté vivre aux Etats-Unis, où il est très investi dans le football amateur puisqu’il a créé, en 2011, «The Djorkaeff Foundation» destinée à faciliter l’accès à la pratique du ballon rond aux jeunes Américains. Il est aussi consultant pour différents médias et ambassadeur de la Ligue de football professionnel depuis 2017.

Zinedine Zidane

La carrière de Zinedine Zidane s’est achevée le 9 juillet 2006 en finale de la Coupe du monde perdue contre l’Italie avec un carton rouge reçu après son célèbre coup de boule sur Marco Materazzi. Peu de temps après avoir raccroché, le Ballon d’or 1998 a passé ses diplômes pour devenir entraîneur. Adjoint de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, puis coach de la réserve, l’ancien meneur de jeu a été propulsé à la tête des Merengue en janvier 2016 avec brio pour avoir notamment remporté deux Ligues des champions consécutives. Un succès qui lui vaut d’être considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde.

Robert Pirès

Robert Pirès est le dernier champion du monde à avoir tire sa révérence en 2016, alors qu’il était âgé de 42 ans. L’ancien milieu de terrain est lui aussi devenu l’un des consultants de prestige de beIN SPORTS.

Stéphane Guivarc’h

Stéphane Guivarc’h a mis fin à sa carrière à l’issue d’une ultime saison à Guingamp en 2002. Et sa reconversion est des plus étonnantes. Après avoir été directeur sportif de Guingamp, l’ancien attaquant s’est lancé dans la vente de piscines et de produits de balnéothérapie en tant que commercial en Bretagne. Il s’est également investit dans le football amateur.

Bernard Diomède

Bernard Diomède a connu sa dernière expérience à Clermont 2006. Deux ans plus tard, il a fondé l’Académie Diomède qui permet à des enfants de suivre des programmes éducatifs et citoyens à travers le football. Il a également passé le Diplôme Universitaire de Manager Général de club sportif du Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) de Limoges et obtenu le Brevet d’Entraineur Professionnel de Football. Depuis août 2015, il est le sélectionneur de l’équipe de France des moins de 17 ans.

David Trezeguet

C’est à l’issue d’une pige exotique en Inde, en 2014, que David Trezeguet a définitivement raccroché les crampons. Depuis, «Trezegol» a enfilé le costume d’ambassadeur de la Juventus Turin, où il a joué pendant dix ans devenant le meilleur buteur étranger de l’histoire du club italien avec 171 buts.

Thierry Henry

Thierry Henry a annoncé sa retraite en décembre 2014, alors qu’il évoluait au New York Red Bulls. Mais il n’a pas perdu de temps. Dans la foulée, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France s’est engagé avec la chaîne britannique SkySports en tant que consultant. Mais «Titi» aspire à devenir un jour entraîneur, lui qui est actuellement l’adjoint de l’Espagnol Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique.

Christophe Dugarry

Christophe Dugarry a quitté les terrains en 2005 après une expérience au Qatar. Premier buteur français en 1998, il a embrassé, comme beaucoup, la carrière de consultant. Il a tout d’abord étrenné son célèbre franc parler sur Canal+ avant de prendre la direction de SFR Sport et RMC, où il anime sa propre émission.