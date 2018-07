Roger Federer-Adrian Mannarino en 8e de finale de Wimbledon : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est un défi de taille qui attend Adrian Mannarino. Le n°2 français est opposé, ce lundi 9 juillet, à Roger Federer en 8e de finale de Wimbledon. La rencontre est à suivre en direct à partir de 14h sur beIN SPORTS 3.

Le bilan des confrontations entre les deux joueurs est sans équivoque. Le Francilien a perdu ses cinq duels face au Suisse, dont l’unique sur l’herbe de Wimbledon en 2011 au 2e tour. Ce jour-là, Mannarino n’était jamais parvenu à mettre en difficulté Federer, qui sera éliminé en quarts de finale. «Les points avaient défilé. J’avais l’impression de sortir frais du court et pas vraiment fatigué. Mais j’ai fait des progrès depuis ce jour-là. J’ai des armes en plus pour le gêner», a-t-il confié.

Il l’a prouvé en octobre dernier sur les terres du n°2 mondial à Bâle. Le Français avait remporté la première manche avant d’être renversé non sans mal par le Suisse. «Je n’avais pas été loin de perdre», s’est rappelé Federer. Mais dans son jardin, sur le gazon londonien, la tâche s’annonce pour le moins ardu pour Adrian Mannarino, éliminé en 8e de finale l’année dernière par Novak Djokovic.

En quête d’un neuvième sacre à Wimbledon, Roger Federer, et ses 175 victoires sur herbe, reste sur 29 sets consécutifs en comptant son parcours sans-faute réalisé l’année dernière, soit à cinq longueurs de son propre record établi entre 2005 et 2006. «Il ne faudra pas lui laisser le temps de mettre son jeu en place, a expliqué Mannarino. Mais je serai un peu dépendant de lui. Quand il est en forme, il est intouchable donc il faudra qu’il soit un peu moins bon et que je joue un super match pour gagner.» Une qualification pour le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem, à 30 ans, est à ce prix.